La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

El Super Bowl es el evento más aclamado en el deporte estadounidense; así lo demuestran las cifras de sintonía televisiva. En 2026 se desarrollará la final de la NFL el domingo 8 de febrero.

Este día se juega el partido final de la temporada y durante el juego, los espectadores disfrutarán del aclamado show de entretiempo, que en esta edición liderará Bad Bunny.

Antes del partido, cantará Green Day, que fue el último artista confirmado por la organización. La liga organiza una serie de eventos en los días previos al 8 de febrero, que hacen parte de la “semana Super Bowl”.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

Super Bowl 2026 Foto: Getty

Eventos en la semana Super Bowl

La NFL organiza reuniones exclusivas y otras que permitirán el ingreso de cualquier aficionado con la compra de boleta, que estará disponible para todo el público. La semana Super Bowl inicia el lunes 2 de febrero y finaliza el domingo 8.

Lunes 2 de febrero

El primer evento es denominado Super Bowl Opening Night, en el que los jefes de equipo, entrenadores y figuras de las conferencias hacen apariciones públicas. Mediante ellas, se brinda la oportunidad a los aficionados para que se tomen fotos con ellos y los medios puedan entrevistarlos.

Martes 3 de febrero

El martes se juega el Pro Bowl, en el Complejo de Convenciones Moscone Center (San Francisco, California), que desde 2023 no es un partido tradicional y cambió la dinámica. La liga reúne a los mejores jugadores de la temporada y entre ellos compiten en retos de habilidades. El evento será televisado a nivel mundial.

Miércoles 4 de febrero

El 4 de febrero se celebra el Sports Power Brunch, en el que se homenajeará a las mujeres más poderosas del deporte; se confirmaron personalidades como Becky Hammon, María Taylor, entre otras. El evento solo permitirá el ingreso por invitación y reunirá prensa con figuras de la NFL.

Jueves 5 de febrero

Se celebrará el aclamado NFL Honors, una gala donde la liga premia a los mejores jugadores de la NFL, sus logros de temporada regular y los playoffs. Se llevará a cabo la celebración luego de que el público disfrute la primera presentación de los artistas del Super Bowl LX, que incluyen a Bad Bunny, Coco Jones, Charlie Puth, Brandi Carlile y Green Day.

Bad Bunny será la estrelal en el Super Bowl. Foto: Getty Images via AFP

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

Viernes 6 de febrero

El viernes es el último día de eventos preparatorios al día del partido. En San Francisco se celebrarán conciertos y celebraciones pensadas para los aficionados de la NFL. Se vivirán celebraciones en las que hay boletos desde 250 dólares hasta 1.550.

8 de febrero, día del partido

Además del partido más importante de la temporada y los shows preparados por la liga en cancha, se disponen festivales y fiestas previas al ingreso del estadio desde las 11:30 A.M.