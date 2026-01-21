No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

En Colombia se celebrarán las elecciones de Congreso este 8 de marzo, en las cuales aspirarán distintas personalidades públicas como influencers, chefs, hijas de cantantes y hasta periodistas, como es el caso de Javier Fernández.

El caleño, durante años, fue reconocido por sus narraciones emblemáticas a la Selección Colombia y en el fútbol profesional colombiano. Meses después de haber salido del Canal RCN, el comunicador anunció su aspiración al Congreso de la República.

Tiene similitud este caso del colombiano con la estadounidense, Michele Tafoya, quien fue reportera de la NFL y en la mañana del 21 de enero anunció que se lanzaría al Senado de su país.

For years, I walked the sidelines when the stakes were the highest, and that job taught me how leadership really works.



I’m running for U.S. Senate to bring that experience to Washington and deliver the real results Minnesota deserves. pic.twitter.com/vDbHWpAXg9 — Michele Tafoya (@Michele_Tafoya) January 21, 2026

Tafoya quiere ser senadora de Minnesota

Michele Tafoya es reconocida por su trabajo en NBC, cuando era reportera del programa Sunday Night Football entre 2011 y 2022.

“Como senadora de Minnesota, sanearé el sistema, combatiendo la corrupción, acabando con el fraude y protegiendo sus impuestos”, declaró la candidata.

Una de sus banderas es impulsar el deporte femenino para las atletas de Estados Unidos. Durante el video, Tafoya critica al gobernador demócrata Tim Walz por los presuntos casos de corrupción que denunció el presidente Donald Trump.

La reportera ha participado activamente en política

Michele Tafoya, exreportera de la NFL Foto: Getty Images

La candidata es reconocida también por su cercanía con el Partido Republicano. La comunicadora presenta un podcast en donde exploran temas políticos, culturales y sociales.

En el video, la candidata anunció que su paso por los medios le permitió adquirir el liderazgo bajo presión que se necesita para ser representante de Minnesota; además, sus posturas políticas expresadas en el podcast le permiten tener un reconocimiento político para los electores.

Su candidatura ha sido apoyada por líderes del Partido Republicano, incluyendo al senador Tim Scott, quien es una de las figuras políticas más fuertes del movimiento.

¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos?

Las elecciones generales del Senado en Estados Unidos se celebrarán el 3 de noviembre de 2026; en estas votaciones se definirá quién ocupará la plaza que deja la senadora demócrata por Minnesota, Tina Smith.

El reto de Michele Tafoya es superior, porque el territorio en el que es candidata ha sido marcado por una fuerza demócrata marcada.

El panorama político mundial parece transformarse y Estados Unidos es una muestra clara de ello. En Florida, que también viene de un periodo demócrata liderado por Gavin Newsom, es candidato fuerte a la gobernación un podcaster ex presentador de Fox News.

El ex presentador de Fox News es actualmente comentarista político Foto: MediaNews Group via Getty Images