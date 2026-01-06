Caso de corrupción superaría 250 mil millones de dólares en California, Donald Trump denuncia a gobierno demócrata de Gavin Newsom

Donald Trump anunció el comienzo de una investigación que acusa de fraude al estado de California. Mediante su red social Truth, el presidente aseguró que la administración de Gavin Newsom es más corrupta que la del gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

La denuncia contra California, aún no presenta evidencia alguna, de parte de Donald Trump, sin embargo, el candidato republicano, Steve Hilton, creó una página web en donde se esperan las denuncias de corrupción contra Gavin Newsom.

“Tuvimos muchas historias sobre contrataciones y contratos inflados, y corrupción en el sistema de contrataciones; nuevamente, otro ejemplo de cómo el dinero de los contribuyentes se gasta de maneras que nunca se pretendió”, aseguró Hilton.

Newsom representa una amenaza para Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales

Gavin Newsom tuvo el apoyo de los californianos en dos oportunidades. El demócrata es el gobernador de California desde 2019, ganó las elecciones en 2018 y fue reelecto en 2022.

Para las elecciones de 2026, Gavin Newsom no puede aspirar a su tercer mandato, porque las políticas de California no se lo permiten, sin embargo, los analistas proyectan al gobernador californiano como un candidato potencial a las próximas elecciones presidenciales.

Gobernador de California, Gavin Newsom. Foto: Getty Images via AFP

Supuesto fraude de 250.000 millones de dólares

El candidato, Steve Hilton, aseguró que su “estimación es que en realidad estamos hablando de la explosión del gasto en torno a la pandemia, que se ha trasladado a la presupuestación normal”

Es decir, el abuso de recursos en el año 2020. Los auditores del estado hablaron mediante una carta, conocida por el medio estadounidense, Newsweek, en donde “identificaron recientemente ocho agencias estatales de alto riesgo, incluido el Departamento de Servicios Sociales de California”.

Steve Hilton, ex presentador de Fox News es actualmente comentarista político y candidato a la gobernación de California. Foto: MediaNews Group via Getty Images

Mediante un diálogo de Hilton con este mismo medio, aseguró que apenas iniciaban el proceso: “Con nuestro análisis, estamos trazando una hoja de ruta para llegar a un desglose detallado, indicando que estas son las categorías que debemos analizar”.

Defensa del gobernador de California

Newsom desafía al presidente Trump por enviar tropas de California a Oregón: “No se trata de seguridad pública, se trata de poder”

El gobernador de California ya respondió a la iniciativa del candidato Hilton y anunció a través de su portavoz, Izzi Gardon: “¿Quién es Steve Hilton? No respondemos a cifras inventadas de MAGA”.

Además, aseguró en X que el presidente Trump tendría en él un aliado, si es real el fraude en California y quiere enfrentarlo. Durante su administración, Newsom asegura que logró bloquear más de $125 mil millones de dólares que iban a ser perdidos por fraudes.