Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

La educación infantil se ve afectada por medida del presidente de Estados Unidos.

6 de enero de 2026, 4:32 p. m.
Donald Trump, desde su avión presidencial
Donald Trump, desde su avión presidencial Foto: Getty

Este 2026 es un año clave para la política estadounidense, en julio y noviembre se escogerán los gobernadores de diferentes estados. En este momento, el panorama está parejo, teniendo casi la misma cantidad de gobernadores demócratas y republicanos.

Iniciando este año electoral, el presidente de Estados Unidos toma una medida polémica, pero, seguramente, muy bien calculada. La administración Trump recortó casi 10 billones de dólares para 5 estados que actualmente, son gobernados por políticos demócratas, siendo, también, contrincantes judiciales en repetidas ocasiones.

California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York serán los estados afectados, gobernados por políticos altamente detractores de la administración Trump, es este el caso del controversial Gavin Newsom, gobernador de California que cada vez que tiene la oportunidad, desde sus redes sociales, se despacha contra el máximo mandatario de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habla con el gobernador de California Gavin Newsom después de llegar en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Los Ángeles, el viernes 24 de enero de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump habla con el gobernador de California Gavin Newsom después de llegar en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Los Ángeles, el viernes 24 de enero de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

La medida la dio a conocer en exclusiva el periódico “The New York Post”, pero, fue el mismo presidente, Donald Trump, quien reposteó la noticia en su red social, Truth, sin ningún tipo de reproche, por el contrario, le añadió a la publicación el siguiente mensaje:

“Trump recorta 10 mil millones de dólares en financiación a cinco estados azules para el cuidado de niños, servicios sociales por temores de fraude”.

¿Qué pasará con los millonarios recursos?

Esta iniciativa Donald Trump la justifica, desde sus temores, presume que estos recursos terminen siendo desviados, asegurando antecedentes corruptos y se congelará al Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil, el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el programa de Subvenciones en Bloque para Servicios Sociales.

Hasta el momento nadie ha asegurado qué pasará con estos recursos congelados, sin embargo, el presidente sí confirmó la medida. El futuro de los recursos es incierto, aunque, la realidad inmediata es que los estados tendrán que revisar cómo cumplirle a la ciudadanía.

Alcalde de Nueva York hace polémicas declaraciones sobre el arresto de Nicolás Maduro: “Acto de guerra”

Reacciones en contra de la medida

El gobernador demócrata de Minessota, Tim Walz, aseguró: “Ganaremos la lucha contra los estafadores, pero las maniobras políticas que estamos viendo por parte de los republicanos solo están haciendo que esa lucha sea más difícil”.

Los comentarios reflejaron la urgencia del momento, ya que Harris eligió a Walz como compañero de fórmula durante uno de los periodos más turbulentos de la política estadounidense moderna.
Tim Walz, gonernador de Minessota Foto: Getty Images via AFP

El mandatario gubernamental no será candidato para la reelección, él mismo anunció su salida de la carrera electoral, sin embargo, el republicano, Donald Trump, asegura que esa no fue la razón y calificó a Walz como: “corrupto, deshonesto e incompetente”.

La senadora demócrata, Kirsten Gillibrand denunció: “Usar el poder del gobierno para perjudicar a los estadounidenses más necesitados es inmoral e indefendible“. Aseguró que ”Esto no tiene nada que ver con fraude, sino con represalias políticas que castigan a niños pobres que necesitan ayuda. Exijo que el presidente Trump descongele estos fondos y detenga este descarado ataque contra nuestros niños“.

