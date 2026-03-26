Crosby Enterprises es una reconocida compañía de transporte estadounidense que sorprendió esta semana, luego de la declaración de quiebra que abrió interrogantes sobre el futuro de sus trabajadores.

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Según la normativa de bancarrota en Estados Unidos, cuando una empresa se acoge al proceso contemplado en el Capítulo 11 del Código de Quiebras, puede continuar operando mientras reorganiza sus finanzas, lo que implica que, en una primera etapa, los empleados pueden mantenerse en sus cargos.

La empresa estadounidense se declaró en quiebra. Foto: Getty Images/iStockphoto

El sistema judicial de cortes de EE. UU. establece que, durante la reorganización, las compañías pueden reducir costos, lo que incluye despidos, ajustes salariales o modificaciones en las condiciones laborales, siempre bajo supervisión judicial.

Sin embargo, la misma empresa se encargó de asegurar que continuará operando con normalidad, por lo que mantendría el mismo equipo, de tal forma que los colaboradores no sufran las consecuencias.

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El Departamento de Trabajo de EE. UU. señala que los trabajadores pueden tener prioridad relativa en el pago de sus salarios pendientes, a pesar de que esta depende del orden definido en el proceso judicial.

Además, la legislación estadounidense contempla herramientas como el seguro de desempleo, que puede ser solicitado por trabajadores despedidos, dependiendo de las condiciones del estado en el que laboraban.

¿Qué puede pasar con la empresa estadounidense?

Si el proceso deriva en una liquidación (conocida como Capítulo 7), la situación es más crítica para los trabajadores. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en estos casos la empresa cesa operaciones y procede a vender sus activos, lo que generalmente implica la terminación de contratos laborales.

En este caso, sí se generarían desempleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso específico de Crosby Enterprises, se conoce que la compañía se acogió a un proceso de bancarrota en medio de dificultades financieras, lo que abre la puerta a una reestructuración o a una eventual liquidación, escenarios que definirán el futuro de sus empleados.

Según reportes financieros y antecedentes de casos similares, las empresas que optan por reorganización suelen intentar preservar una parte de su planta laboral, especialmente en áreas estratégicas.

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Expertos citados en medios estadounidenses coinciden en que el futuro de los trabajadores de Crosby Enterprises dependerá del tipo de proceso que avance en los tribunales, así como de la capacidad de la empresa para estabilizar su operación.

Aunque la quiebra no implica de forma automática la pérdida de todos los empleos, sí introduce un alto nivel de incertidumbre para los trabajadores, quienes quedan a la espera de las decisiones judiciales y financieras que definirán el rumbo de la compañía en los próximos meses.