Un jet ejecutivo, proveniente de México, se estrelló en una autopista de Texas; una persona falleció

Un nuevo accidente aéreo se registró la noche del martes en Texas, cuando una pequeña aeronave procedente de México se estrelló sobre una autopista. El siniestro dejó al menos una persona muerta y varios heridos.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a equipos de emergencia y ciudadanos intentando auxiliar a los ocupantes de la aeronave mientras los restos permanecen envueltos en llamas.

El avión cayó sobre la autopista Loop 20, en la ciudad de Laredo, lo que obligó a suspender el tránsito debido a que fragmentos de la aeronave quedaron esparcidos a lo largo de la vía.

Las cinco personas que sobrevivieron al accidente fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica, informó el portavoz de la Policía de Laredo, José Baeza, según CNN.

Baeza también indicó que la aeronave impactó contra un vehículo que circulaba por la autopista durante el descenso. La persona que viajaba en ese automóvil fue llevada a un centro médico y permanece en condición estable.

El avión, un jet ejecutivo Cessna Citation Latitude operado por la compañía NetJets, había despegado de San José del Cabo, México, hacia las 18:18 hora local con destino a Austin, Texas. Sin embargo, por razones aún bajo investigación, fue desviado hacia Laredo, de acuerdo con datos de seguimiento de FlightRadar24.

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Por su parte, la empresa informó que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del accidente. Además, desplegó un equipo de respuesta a emergencias y apoyo a las familias de los afectados en el lugar del siniestro.

“Nuestra preocupación inmediata es el bienestar de los miembros de nuestra tripulación, nuestros pasajeros y sus familias durante este momento”, señaló la compañía en un comunicado.

Registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indican que la aeronave fue fabricada en 2016, por lo que se trata de un modelo relativamente moderno. El jet tiene una envergadura cercana a los 22 metros y puede alcanzar velocidades de crucero de aproximadamente 800 kilómetros por hora.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar poco antes de las 10:00 p. m., después de que la tripulación reportara problemas mecánicos a la torre de control del aeropuerto local, explicó Baeza a los periodistas.

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Según el portavoz, la aeronave perdió contacto con los controladores aéreos poco antes de precipitarse sobre la autopista. Durante la caída, también impactó contra un vehículo que circulaba por la zona.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a varias personas intentando romper el cristal de la cabina para rescatar a los ocupantes atrapados en el interior de la aeronave.