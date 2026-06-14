Accidente de avioneta de paracaidismo deja 12 muertos en Misuri

Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló el domingo en el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que iban a bordo, informaron los servicios de emergencia a la AFP.

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El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.

La avioneta privada, que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto, dio la vuelta por razones desconocidas tras despegar hacia las 11:30 a.m. hora local y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, indicaron medios locales.

UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

Equipos de emergencia y funcionarios de la patrulla de carreteras del estado de Misuri, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran en el lugar, según los informes.

FOX4, un canal de televisión local, dijo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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La Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri ha informado que el accidente ha ocurrido cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler.

“Hay agentes en el lugar ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates tras un accidente de avión fatal”, ha indicado la Patrulla en redes sociales.

“En este momento la información apunta a que han muerto todos los ocupantes, doce en total”, añadió.

Por su parte, el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti afirmó que el mantenimiento deficiente ha sido un factor en varios accidentes aéreos de paracaidismo, ya que estas empresas no están sujetas a los altos estándares de la FAA.

Guzzetti explicó que las empresas de paracaidismo se rigen por las mismas normas que cualquier propietario de un avión privado, y no por las normas más estrictas que se aplican a los operadores de vuelos chárter y las aerolíneas.

El accidente ocurrió en un día soleado en la zona. Foto: X/@G24Noticias

“Existe un largo historial de accidentes de paracaidismo debido a un mantenimiento inadecuado y una cultura de seguridad deficiente”, dijo Guzzetti, quien solía ser investigador de accidentes tanto para la NTSB como para la FAA.