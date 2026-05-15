Accidente fatal en EE. UU.: avioneta se estrelló con una casa en Ohio

Dos personas murieron el jueves tras el accidente de una avioneta que se estrelló contra una vivienda en la ciudad de Akron, provocando un incendio que obligó a evacuar varias casas cercanas. El siniestro ocurrió hacia las 4:00 p.m. (hora local), según informaron las autoridades locales.

Escalofriante video: un hombre es absorbido por el motor de un avión en pleno despegue

La aeronave involucrada era un Piper PA-28, uno de los modelos de aviación privada más utilizados en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Akron, las dos personas que viajaban a bordo fallecieron en el lugar, mientras que los residentes de la vivienda impactada lograron salir ilesos.

El avión había despegado minutos antes desde el aeropuerto regional Akron Fulton, ubicado a menos de cinco kilómetros del sitio del impacto.

Tras el choque, las llamas se extendieron rápidamente y generaron una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, por lo que los equipos de emergencia ordenaron evacuar varias viviendas aledañas mientras controlaban el fuego.

El jefe de distrito de bomberos, Sierjie Lash, explicó en diálogo con NBC News que una parte de la cola de la aeronave quedó incrustada en la entrada de la vivienda tras el impacto.

“Estamos permitiendo que los vecinos regresen a sus hogares, pero el acceso directo a la zona del accidente permanece restringido”, afirmó Lash.

Justicia de EE. UU. concede millonaria suma a familia de víctima fatal de avión Boeing 737 MAX

Las autoridades aún no han revelado la identidad de las víctimas, ya que el proceso de notificación a sus familiares continúa en curso.

La investigación quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA) y autoridades estatales. Equipos especializados trabajan en el lugar recolectando restos de la aeronave y revisando posibles evidencias que permitan esclarecer las causas del accidente.

Por ahora, las autoridades no han confirmado qué provocó el siniestro. Sin embargo, este tipo de investigaciones suele analizar factores como fallas mecánicas, condiciones meteorológicas, errores humanos o posibles problemas durante el despegue, especialmente debido a la corta distancia recorrida por la aeronave antes del impacto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que los resultados preliminares podrían tardar varios días, mientras que el informe final de la investigación podría conocerse en los próximos meses.

Video capta el momento en el que un avión chocó contra un camión de panadería mientras aterrizaba

Este es el segundo incidente mortal relacionado con la aviación en Estados Unidos en las últimas semanas. El caso ocurre luego de que un Airbus A321 de Frontier Airlines tuviera que abortar su despegue en el aeropuerto de Denver, después de que una persona ingresara sin autorización a la pista y fuera absorbida por uno de los motores de la aeronave.

Hasta el momento, según la base de datos de Aviation Safety Network, en Estados Unidos se han registrado 18 incidentes aéreos en lo que va de 2026, de los cuales al menos ocho han sido mortales, sin contar este nuevo siniestro ocurrido en Akron.