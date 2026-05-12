Escalofriante video: un hombre es absorbido por el motor de un avión en pleno despegue

Un hombre que ingresó de manera irregular al aeropuerto de Denver y perdió la vida tras acercarse a una aeronave de Frontier Airlines tenía antecedentes penales y anteriormente había sido arrestado por intento de homicidio. De acuerdo con las autoridades, se cree que actuó con la intención de acabar con su vida.

Tragedia en pista: vuelo de Frontier Airlines aborta despegue tras mortal accidente en Denver

Según un video del incidente y con información entregada por un portavoz de la Oficina del Médico Forense de la ciudad y el condado de Denver, Michael Mott, de 41 años, habría ingresado a la pista mientras la aeronave avanzaba.

Imágenes muestran el momento en que un individuo caminó por la pista del aeropuerto de Denver y se paró frente a un jet de Frontier Airlines, según el NY Post.

NEW: Footage shows the moment an individual walked on the Denver airport runway and stood in front of a Frontier Airlines jet.



Authorities say the person scaled a fence about two minutes before being struck on the runway.



The collision caused an engine fire, and the pilot was… pic.twitter.com/6TDyLZ6oiD — Collin Rugg (@CollinRugg) May 11, 2026

Las autoridades dicen que la persona escaló una cerca unos dos minutos antes de ser golpeada en la pista.

La colisión provocó un incendio en el motor y el piloto se vio obligado a detener el despegue del avión.

“La pista 17L está cerrada. Tengo extremidades en la pista. Creo que la aeronave golpeó a un individuo”, habría dicho un primer operador.

El video que impactó a Brasil: este es el momento en el que se estrella una avioneta contra un edificio en vivo

La aerolínea Frontier Airlines informó sobre lo sucedido a través de un comunicado oficial.

Según explicó la compañía, los pilotos decidieron suspender el despegue luego de detectar presencia de humo en la cabina.

Asimismo, indicó que los pasajeros fueron desalojados de la aeronave como medida preventiva. La aerolínea manifestó sentirse “profundamente afectada” por el incidente.

La identidad del hombre fue publicada por el Post.12 personas a bordo resultaron heridas, y cinco fueron llevadas al hospital. Foto: X@CollinRugg

Durante una rueda de prensa realizada el martes, el médico forense jefe, Sterling McLaren, informó que la causa de muerte fue consecuencia de múltiples traumatismos graves.

Posteriormente, un vocero del departamento informó al diario The Post que Mott estuvo relacionado con un caso de agresión reportado en Denver en febrero de 2025. Sin embargo, no hubo detenciones debido a que la presunta víctima decidió no continuar con el proceso judicial.

De igual manera, los registros públicos señalan que acumulaba más de 20 antecedentes de arresto, entre ellos un caso por ingreso ilegal agravado a una vivienda en Colorado Springs, ocurrido apenas un mes antes de su fallecimiento. Además, permaneció en prisión en al menos tres periodos distintos desde 2002.

🚨🇺🇸 EARLIER: Horrific scenes after a Frontier Airlines Airbus A321neo struck and killed a pedestrian on the runway at Denver International Airport, forcing the crew to abort takeoff and evacuate passengers. pic.twitter.com/Q5Je1vTtb3 — Nova Intel (@intel_nova) May 10, 2026

Varios de esos antecedentes estaban vinculados a delitos de carácter violento, como un caso de intento de homicidio con arma de fuego en 2005, por el que finalmente recibió una condena de seis años tras declararse culpable de agresión con arma mortal y lesiones corporales.

También enfrentó cargos relacionados con violencia intrafamiliar, amenazas agravadas y agresión en 2010, además de robo en segundo grado en 2016 y agresión contra un agente policial en 2020.