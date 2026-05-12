El deporte y el boxeo colombiano están de luto tras confirmarse el asesinato del boxeador profesional Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 28 años, quien fue encontrado desmembrado en zona rural del municipio de Soledad, Atlántico.

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El hallazgo se produjo en la vereda Cabica, cerca del río Magdalena, luego de que pescadores y habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre restos humanos que flotaban en el agua. La Policía Metropolitana de Barranquilla y unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y trasladaron los restos a Medicina Legal.

La identificación del deportista se logró en la mañana de este martes 12 de mayo gracias a varios tatuajes que tenía en el torso, y que su propia mamá reconoció, entre ellos una serpiente y un corazón, según relataron sus familiares.

De acuerdo con versiones entregadas por sus allegados, Yeiner Gómez desapareció desde el domingo, Día de las Madres. Su madre aseguró que comenzó a preocuparse al notar que el celular del boxeador permanecía apagado y no lograba contactarlo, y que lo último que supo fue que el hombre se encontraba compartiendo con su hija.

El caso ha causado aún más impacto porque el joven deportista había combatido apenas el pasado sábado en el gimnasio Cuadrilátero de Barranquilla, durante el evento WBA Future Champions Colombia. Allí enfrentó al boxeador Leider Galvis en una pelea de la categoría supergallo que fue catalogada por aficionados y periodistas especializados como una de las más intensas de este año.

Ese combate marcó además la primera derrota profesional de Gómez Sandoval, quien hasta entonces mantenía un invicto de seis victorias, cinco de ellas por nocaut.

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El entrenador del deportista, Miguel Ángel ‘El Ñato’ Guzmán, lamentó profundamente lo ocurrido y recordó a Yeiner como un joven disciplinado y talentoso dentro del boxeo. Mientras tanto, familiares y allegados han pedido justicia y el pronto esclarecimiento del crimen.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado hipótesis oficiales sobre los móviles del asesinato ni reportan capturas relacionadas con el caso. La investigación continúa para establecer qué ocurrió con el boxeador tras su desaparición, teniendo en cuenta que hasta el momento no han encontrado su cabeza, brazos y piernas para que su familia pueda darle la santa sepultura.