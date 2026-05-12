Juanes habló en exclusiva con SEMANA sobre su concierto en el DaviArena: “Será la mejor presentación que he hecho”

En diálogo exclusivo con SEMANA, el músico antioqueño Juan Esteban Aristizábal (Juanes) compartió sus expectativas sobre el concierto inaugural del DaviArena, programado para el próximo sábado 14 de noviembre.

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El artista, que se presentará en Sabaneta, días antes de su compromiso en el Movistar Arena de Bogotá el 20 de noviembre, calificó este evento como un punto de inflexión en su trayectoria profesional.

Juanes en la presentación del DaviArena. Foto: Semana

Al ser consultado sobre el papel de la ciudadanía y la cultura local en este nuevo espacio, Juanes señaló que el recinto físico es solo una parte de un proceso que la región ha cultivado durante décadas. Según el intérprete, la infraestructura potenciará un movimiento creativo que ya es tangible en el departamento.

Juanes definió la inauguración del DaviArena como un hito que consolidará la potencia musical de Antioquia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/84iQjKJNUz — Revista Semana (@RevistaSemana) May 13, 2026

Un catalizador para la industria local

El artista comparó el auge musical actual con la relevancia que tuvo la industria textil en el pasado de la ciudad. Destacó que el flujo constante de productores y músicos que eligen la región para grabar y crear es un fenómeno sin precedentes.

“Un lugar como este va a ayudar a consolidar aún más esa transformación; es un eslabón superpotente para el movimiento creativo de Medellín”, afirmó Juanes, haciendo énfasis en que la calidad del sonido y la comodidad del nuevo escenario beneficiarán tanto al público como a los artistas.

Juanes en la presentación del DaviArena. Foto: Semana

Respecto a la preparación del espectáculo, el músico admitió que, aunque cuenta con la experiencia de años de giras internacionales, el proceso creativo permanece abierto hasta el último momento. Para Juanes, la inauguración no es solo un compromiso técnico, sino la oportunidad de aplicar los aprendizajes obtenidos en diversos escenarios del mundo.

La filosofía detrás del escenario

A pesar de haber protagonizado hitos en la historia de la música nacional, como su recordada presentación en Rock al Parque, el artista manifestó que no visualiza su carrera como una meta ya alcanzada, sino como una evolución constante. Esta mentalidad, según relató, es una herencia personal que aplica a cada jornada de trabajo y que define su expectativa para el próximo 14 de noviembre.

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“Para mí es cada día una nueva oportunidad de crear algo que me transforme a mí y a la gente que está conmigo”, explicó el cantante al justificar por qué considera que su próximo concierto será el superior en su historial. “Si ya hubiera hecho mi mejor concierto hace tiempo, simplemente me habría retirado”, concluyó, reafirmando que el estreno del DaviArena ocurre en lo que define como el mejor momento de su vida.