En el más reciente episodio del pódcast ‘Historias con Ritmo‘, de Caracol Televisión, el cantante de música popular Jessi Uribe se sinceró sobre el cambio que tuvo su vida tras su separación de Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos mayores.

De acuerdo con sus declaraciones, el impacto fue bastante fuerte, ya que su divorcio estuvo marcado por rumores de una posible infidelidad, en la que fue involucrada su actual pareja, la cantante Paola Jara.

Diva Jessurum recordó a Yeison Jiménez con nostálgico mensaje tras cuatro meses de su muerte: “Te extraño más de lo que imaginé”

“A mi Dios me dio una fortaleza. Yo no puedo vivir sin ‘haters’. El día que yo haga algo y tenga solo comentarios buenos, ese día me preocupo, porque yo soy un dulcecito pa’ caerle mal a muchos", comentó tras preguntarle cómo maneja las críticas.

Enseguida, el intérprete de Dulce Pecado afirmó que esos comentarios ofensivos se intensificaron con su divorcio: “desde mi separación me cargué a todas las mujeres que se sienten victimizadas porque el marido las dejó, todo eso lo cargué yo”.

No obstante, también admitió que muchas de las mujeres que le dejan comentarios ofensivos en redes sociales son las mismas que asisten a sus conciertos y que, con el tiempo, han entendido que decidió darle un nuevo rumbo a su vida, no para estar con distintas mujeres, sino para construir un nuevo hogar junto a una mujer de la que se enamoró profundamente.

“Se dan cuenta que yo no me fui para tener varias aventuras, yo me fui para estar con mi esposa, y tengo una familia y me fui para formar un hogar”, agregó.

A pesar de eso, Jessi Uribe dejó claro que muchas de esas personas suelen hacerle ademanes groseros durante sus conciertos, aunque después le sonríen como si nada hubiera ocurrido.

“Eso ya es normal, yo creo que son personas que no ocultan nada y me gusta que sean así, reales. Si sienten algo mal y si les caigo mal, de frente, eso no pasa nada”, precisó.

Ella es Luz María Zapata, segunda exesposa de Germán Vargas Lleras: despidió al político con viejas fotos de su relación

Para Jessi Uribe no es un tema que afecte significativamente su vida personal ni su carrera artística, ya que mientras sus publicaciones en redes sociales suelen recibir cientos de críticas, la realidad cambia cuando se presenta en escenarios como el Movistar Arena, donde, afortunadamente, las graderías se llenan.

“A mi la tristeza me generó fortaleza. Siempre es lo mismo con Pao; ‘cachón, cachón, cachón’”, precisó sobre las constantes críticas que ha recibido tras el fin de su relación de más de diez años con Sandra Barrios.