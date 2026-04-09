Jessi Uribe dejó en llanto a fans en concierto al rendirle homenaje a Yeison Jiménez: “Es un recuerdo que vuelve sin pedir permiso”

El fallecimiento de Yeison Jiménez dejó un gran vacío en la vida tanto de sus familiares, con en la de sus seguidores y amigos más cercanos.

Varios de los cantantes de música popular más conocidos en el país eran muy buenos amigos del aventurero. Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, Jessi Uribe y más, le tenían bastante aprecio y lo destacaban como una excelente persona.

Días después de que Yeison Jiménez falleciera, Jessi Uribe continuó cumpliendo con sus compromisos y presentaciones musicales.

Incluso el día después de la muerte, dio un concierto y publicó un video en el que sale cantando y acompañó este post con una dedicatoria hacia su gran amigo.

“Sé que era una de tus canciones favoritas, y no dejaré de pensar en ti cada vez que la cante con el corazón”, escribió.

Jessi Uribe rompe el silencio tras la muerte de Yeison Jiménez Foto: x

Jessi Uribe tuvo gesto en concierto con el que recordó a Yeison Jiménez

Recientemente, fue el cantante bumangués quien, en medio de uno de sus conciertos, recordó y homenajeó al intérprete caldense al intercambiar un objeto con uno de los asistentes al espectáculo.

Estando en tarima, Jessi Uribe cayó en cuenta de que una persona entre el público tenía una gorra de la marca de Yeison Jiménez, y no pudo evitar pedirle el intercambio por el sombrero que él tenía puesto en ese momento.

Luego de recibir la gorra, el intérprete de Dulce pecado, Ok, Matemos las ganas, Ellas así son, Si me ven llorando, cantó una de las canciones favoritas de su fallecido amigo.

Fue tanta la emoción de las personas del público que varias de ellas no pudieron evitar la emoción ni contener las lágrimas ante el homenaje en vivo.

Este momento fue captado en video y fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del cantante y allí mismo, dejó un mensaje de nostalgia debido a lo que vivió y sintió en ese momento.

Se conoce video del momento en que Paola Jara le dio una fuerte cachetada a Jessi Uribe en pleno escenario

“No es solo una canción, es un recuerdo que vuelve sin pedir permiso. Esta le gustaba a Yeison Jiménez y cada vez que la canto, vuelve a mi mente como si estuviera ahí”, escribió.

Las personas en las redes sociales tampoco guardaron su emoción y dejaron comentarios como: “Lloré”; “Se nos fue el mejor”; “Esa canción es demasiado hermosa”; “Uff, hermosa y triste a la vez esta canción. Aventurero, siempre te recordaremos con el corazón”; “Jessi Uribe, qué voz. Me enamora tu manera de cantar” y “Cómo duele tu partida tan temprano Yeison Jiménez, cantabas con el corazón y nos dejaste el corazón en mil pedazos”.