Los cantantes colombianos de música popular Paola Jara y Jessi Uribe alcanzaron un nuevo hito en sus carreras artísticas, al ser incluidos en la lista editorial de los mejores álbumes de música latina de 2026, elaborada por la revista especializada Billboard.

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Su primer trabajo discográfico en conjunto, titulado Despecho a 2 voces, se posicionó en la casilla número 19 de este listado, consolidándose como una de las producciones destacadas del primer semestre del año en la industria musical hispanohablante.

El álbum, que fue lanzado oficialmente el 1 de mayo de 2026, consta de 11 canciones que abordan temáticas tradicionales del género como el desamor, la traición y las despedidas. De acuerdo con el comunicado de prensa del equipo de los artistas difundido este 2 de julio, esta mención representa un paso significativo para la internacionalización de la música regional colombiana.

La inclusión en el puesto número 19 sitúa la propuesta de los colombianos junto a los lanzamientos más relevantes de la primera mitad del año en diversos géneros latinos.

Este reconocimiento es de carácter editorial, basado en la evaluación de los críticos y periodistas de la revista norteamericana, quienes seleccionan los proyectos con mayor solidez conceptual, impacto en la audiencia y calidad interpretativa.

En la reseña publicada por la revista estadounidense, se destaca de manera particular el contraste y la complementariedad de los intérpretes. Según la publicación de Billboard, el álbum logra entrelazar la “melancolía cruda del desamor” con las “voces inconfundibles” de quienes hoy son considerados dos de los principales referentes de la música popular en Colombia.

Paola Jara y Jessi Uribe ingresan a la prestigiosa selección de Billboard. Foto: Andrea Ramíres press

Asimismo, la crítica especializada hizo una mención especial al sencillo Infidelidad, catalogándolo como un “dueto magistral” y una “sensación viral”. El medio describió la canción como una conversación íntima entre dos amantes cruzados por la desconfianza, una fórmula que ha resonado de manera favorable tanto en las plataformas de streaming como en las redes sociales desde el estreno del proyecto.

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Paola Jara y Jessi Uribe, quienes además de compartir una trayectoria artística consolidaron su relación sentimental hace unos años, no habían presentado formalmente un álbum de larga duración en conjunto.

Aunque previamente habían colaborado en sencillos de alto impacto comercial, por ejemplo Como si nada, Despecho a 2 voces representa su primera apuesta de formato extendido construida de manera compartida.

La recepción de este trabajo coincide con un momento de expansión para el género regional colombiano, el cual busca replicar dinámicas de exportación similares a las de la música regional mexicana, apoyándose en redes sociales y giras internacionales.

Con este reconocimiento de Billboard, la producción de los artistas colombianos reafirma la vigencia del género del despecho en espacios de discusión musical con alcance mundial.