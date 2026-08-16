Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del lunes 17 de agosto para los 12 signos del zodiaco

El lunes 17 de agosto no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 16 de agosto para los 12 signos del zodiaco

La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Separa tiempo para meditar, para ponerte en contacto con tu yo interior. Cede ante aquello que por el momento no puedes cambiar. No te desesperes, no permitas que tu orgullo te lleve a situaciones embarazosas que luego lamentarás. Enfréntate valientemente a la realidad y realizarás que no hay nada que temer”.

Números de la suerte: 1, 44, 3.

Tauro

“Tu nube de problemas desaparece y vuelves a ver el azul del cielo. Aprovecha estos momentos de luz para meditar en aquellas cosas que realmente brindan paz, satisfacción y amor a tu vida. Tú has luchado mucho por otras personas y ahora te toca luchar por ti y alcanzar ese grado de paz y felicidad que solo tú puedes lograr”.

Números de la suerte: 19, 31, 24.

Géminis

“Sigue adelante con tus proyectos. Sé más práctico en cuanto a tu dinero se refiere, No vivas complaciendo a todo el que te pide o terminarás perdiendo más de lo que te imaginas. La seguridad económica que tanto deseas la tendrás cuando decidas trabajar en aquello que realmente te gusta y te brinda satisfacción”.

Números de la suerte: 30, 2, 7.

Cáncer

“Continúa poniendo en práctica lo que en el pasado te dio excelentes resultados y ábrete a nuevas ideas para mejorar tu calidad de vida. No te ahogues en un vaso de agua, Cáncer. Mantén una actitud positiva ante todo problema y le restarás años a tu vida. Haz el firme propósito de ganarle la batalla al tiempo”.

Números de la suerte: 17, 39, 21.

Leo

“Pon mente y espíritu a trabajar para ti y para toda la humanidad. Tú tienes el poder para crear un nuevo amanecer y comenzar a recibir todas las riquezas que Dios tiene guardadas para ti. Magnífico día para desarrollar tu espiritualidad. Tu poder interior atraerá a tu vida lo que realmente te conviene”.

Números de la suerte: 7, 34, 28.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Tus esfuerzos por superarte serán recompensados. Estarás hoy muy dispuesto a defender tus derechos. Estableces tus propias reglas y te mantienes fiel a lo ya decidido por ti. Te sentirás en confianza al asumir responsabilidades y salir adelante en todo proyecto o trabajo no importa lo difícil que este sea”.

Números de la suerte: 50, 8, 10.

Libra

“Serás hoy presa fácil del amor a primera vista. Cuídate de no enredarte con personas complicadas. Observa, pregunta, investiga, no te lances a ciegas a ninguna relación. Disfruta de todo, pero sin llegar a compromisos formales. Vuela con las alas del amor siempre y cuando aterrices y te plantes firme en la realidad”.

Números de la suerte: 18, 11, 5.

Escorpio

“Estarás muy consciente de todo lo que hagas o digas y no seguirás malgastando tu vida en lo que no te conviene. Aprovecha y sal de lo que no te ha estado dejando ninguna clase de beneficio en el aspecto personal. Busca nuevos caminos, es tiempo de hacer nuevas amistades, Te plantas ahora en lo seguro, lo práctico”.

Números de la suerte: 2, 12, 49.

Sagitario

“Estarás alegre, lleno de energía, vitalidad y con muchos deseos de explorar en lo desconocido. Gustarás de expresar hoy tus gustos o tus talentos de una manera muy original. Lograrás sembrar una sonrisa en la cara de aquellos que se encuentran sumergidos en las aguas de la preocupación”.

Números de la suerte: 14, 6, 25.

Capricornio

“Las estrellas te guían a enfrentarte a la verdad. Aquello que te has estado imaginando no tiene relación alguna con la realidad. Ponle punto final a una situación que continúa repitiéndose en tu vida y que no te hace nada bien. No sigas prolongando aquello que te afecta tanto en el aspecto material como emocional”.

Números de la suerte: 15, 20, 3.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Este es tu momento de brillar como una estrella en el firmamento. La buena suerte está de tu parte y no te abandonará. Pones punto final a una situación tensa y desagradable. Ahora te independizas tanto física como emocionalmente de alguien o algo que te afectaba. Los días de quejas y de llantos quedan atrás”.

Números de la suerte: 34, 46, 16.

Piscis

“Conocerás a una persona que te servirá de puente para lograr o realizar un ‘sueño imposible’. Toda unión, tanto afectiva como de negocios, está bien aspectada. Experimentarás ahora cambios o transformaciones en el sector de las amistades, en tu vida social. La palabra amistad significará mucho para ti”.

Números de la suerte: 13, 19, 30.