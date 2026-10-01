“Son los dueños de la vía”: la fuerte denuncia de Carlos Calero tras incidente con bus de TransMilenio en Bogotá

El presentador Carlos Calero volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una situación imprevista ocurrida en medio de la movilidad diaria de la capital.

A través de sus redes, el comunicador denunció que su vehículo particular sufrió un rayón lateral tras rozar con un articulado del sistema TransMilenio mientras transitaba por el norte de Bogotá, hecho que lo llevó a hacer un llamado directo a las autoridades del sistema de transporte masivo.

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De acuerdo con el relato del propio presentador en sus redes sociales, los hechos se registraron en la intersección de la carrera Séptima con calle 116, un sector de alto flujo vehicular en la localidad de Usaquén.

Calero explicó que se encontraba avanzando a baja velocidad debido a la congestión del sector cuando un bus D556, pasó muy cerca de su automóvil.

Según la versión entregada por el comunicador, la maniobra finalizó en un roce que dejó marcas visibles en la pintura de su vehículo. Calero señaló que el conductor del bus de transporte masivo no habría advertido el impacto en el momento del evento, razón por la cual continuó su recorrido habitual sin detenerse a verificar lo sucedido.

El presentador mostró a sus seguidores las evidencias en video del estado en que quedó su carro y argumentó que, debido al cambio del semáforo y al alto flujo vehicular en esa zona de la ciudad, prefirió no perseguir al vehículo de servicio público para evitar complicaciones mayores en la vía.

“Obviamente no voy a empezar a corretearlo ni a buscarlo porque había un trancón”, afirmó el comunicador en la pieza audiovisual compartida.

En la misma publicación, Calero etiquetó las cuentas oficiales de TransMilenio en redes sociales para solicitar que la entidad identifique al conductor a cargo de la ruta en ese momento y evalúe la situación.

No obstante, el presentador no ocultó su malestar ante el comportamiento de algunos conductores en la vía pública, refiriéndose al sistema con tono crítico: “El D556 es un bus rojo que son los dueños de la vía en Bogotá”, expresó, añadiendo frases con evidente ironía sobre el manejo que se da al tránsito urbano.

La publicación de Carlos Calero desencadenó diversas interacciones entre sus seguidores y ciudadanos en general, quienes aprovecharon la denuncia del comunicador para exponer quejas similares sobre la convivencia entre vehículos particulares y buses del sistema masivo en los corredores viales de Bogotá.

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Es importante señalar que, hasta el momento de esta publicación, la versión expuesta corresponde únicamente al testimonio presentado por Carlos Calero en sus redes personales.

La empresa TransMilenio S.A. no ha emitido un pronunciamiento público oficial ni se ha confirmado de si existe una investigación en curso o si se revisaron las cámaras de seguridad del sector para esclarecer la responsabilidad de las partes involucradas.