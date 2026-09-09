Carlos Calero genera polémica en redes sociales por video publicado junto a su empleada doméstica

El presentador Carlos Calero, reconocido por su trayectoria en Día a Día, se convirtió en objeto de conversación en redes tras la publicación de un video en el que participa junto a doña Alis, integrante del equipo de trabajo de su hogar.

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El video, que se hizo popular en redes sociales, generó posturas encontradas entre los usuarios de la red.

El contenido hace uso de IA para recrear hipotéticos viajes a distintas épocas históricas, tales como la Antigua Roma. Sin embargo, la estructura temática del video provocó que diversos internautas cuestionaran la forma en que fue representada la trabajadora doméstica a lo largo de los diferentes escenarios mostrados.

Tras la difusión del material, la sección de comentarios del presentador registró una serie de señalamientos. Mientras un sector de la audiencia interpretó la publicación como un video inofensivo, otros usuarios manifestaron su inconformidad con el enfoque del video.

Entre los comentarios con mayor repercusión en la red, un internauta señaló: “Qué real, más elitista y cruel. Convierte a una trabajadora doméstica real en un chiste sobre lo ‘eterna’ que es su labor, usando su imagen para generar humor a costa de su trabajo”.

Asimismo, otros mensajes calificados por la audiencia catalogaron el video como “clasista y humillante”, cuestionando la pertinencia de la idea antes de su publicación.

Las observaciones en contra de la pieza audiovisual se centraron en que, de acuerdo con la interpretación de varios críticos, el hecho de situar a la trabajadora únicamente en roles vinculados al servicio doméstico a través del tiempo contribuye a perpetuar estereotipos asociados a este oficio.

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La publicación de Calero terminó generando una conversación que fue más allá del trend utilizado. Para algunos usuarios, el problema no estaba en la herramienta o en la idea de viajar por diferentes épocas, sino en la manera en que se representó a doña Alis dentro de esas escenas.

Hasta el momento, Carlos Calero no ha emitido ninguna declaración respecto a las opiniones generadas por la pieza.