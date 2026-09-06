Carlos Fernando Galán lamenta el fallecimiento de Liliana Caballero: “Fue un ejemplo de servicio para Bogotá y Colombia”

Este domingo, 6 de septiembre de 2026, se confirmó el fallecimiento de Liliana Caballero Durán, abogada y una de las expertas más reconocidas en gestión pública, transparencia e integridad institucional en Colombia.

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La noticia fue dada a conocer por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó su trayectoria, su rigor profesional y el legado que deja tanto en la administración capitalina como en el ámbito nacional.

El alcalde expresó su pesar a través de un mensaje público, en el que resaltó el papel que desempeñó la jurista durante el inicio de su administración y su constante impulso al concepto de la función pública orientada al servicio directo a la ciudadanía.

El mensaje de Carlos Fernando Galán

A través de sus canales digitales, el alcalde Carlos Fernando Galán dedicó unas palabras en memoria de la exfuncionaria, subrayando la cercanía y la colaboración que mantuvieron durante los primeros meses del mandato distrital en 2024.

“La muerte de Liliana Caballero es una noticia muy triste para mí y también para Bogotá. Liliana fue fundamental para esta administración. Nos acompañó los primeros meses como Secretaria General, desde donde nos guio con su experiencia pero, sobre todo, con su amor por Bogotá y su tremenda vocación de servicio”, manifestó el alcalde.

Galán hizo énfasis en una de las premisas conceptuales y éticas que Caballero promovió de manera recurrente a lo largo de su ejercicio laboral.

“Una y otra vez nos repetía que no habláramos de ‘funcionarios públicos’ sino de ‘servidores públicos’, pues nuestra verdadera misión, la de todos los que trabajamos desde lo público, es servir. Y eso hizo ella: a lo largo de su vida, le sirvió a Bogotá”.

La muerte de Liliana Caballero es una noticia muy triste para mí y también para Bogotá.



Liliana fue fundamental para esta administración. Nos acompañó los primeros meses como Secretaria General, desde donde nos guió con su experiencia pero, sobre todo, con su amor por Bogotá y… pic.twitter.com/BRSN8oAwpv — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 7, 2026

El mandatario envió sus condolencias a familiares y allegados, destacando que la ciudad recordará su trabajo por la institucionalidad y la transparencia.

A la ola de mensajes tras su partida se sumó el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien a través de su cuenta en X destacó tanto las cualidades humanas como su papel en momentos clave de la política nacional. Peñalosa recordó de manera especial su colaboración durante la histórica ‘Ola Verde’ del partido Alianza Verde, señalando:

“Lamento la muerte de Liliana Caballero, gran mujer y servidora pública. Compartí muchas veces con ella y una experiencia particularmente grata fue la campaña que hicimos de los llamados ‘tres mosqueteros’ con Antanas Mockus y Lucho Garzón, cuando hicimos el bello ejercicio de la Ola Verde. Ella fue crucial en esa organización”.

Lamento la muerte de Liliana Caballero, gran mujer y servidora pública. Compartí muchas veces con ella y una experiencia particularmente grata fue la campaña que hicimos de los llamados ¨tres mosqueteros¨ con Antanas Mockus y Lucho Garzón, cuando hicimos el bello ejercicio de la… — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 7, 2026

Liliana Caballero Durán fue abogada y especialista egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Su vínculo con la administración de la capital se consolidó en dos momentos clave de la historia reciente de la ciudad.

Durante la alcaldía de Antanas Mockus, Caballero ejerció por primera vez como Secretaria General de la Alcaldía Mayor.

En esa gestión lideró la estructuración del Sistema de Servicio al Ciudadano, así como el diseño e implementación de modelos de contratación transparente y de Gestión Jurídica Pública. Asimismo, en dicho periodo asumió la dignidad de alcaldesa encargada en diversas oportunidades.

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A inicios de 2024, tras el triunfo electoral de Carlos Fernando Galán, retornó a la Secretaría General para acompañar el empalme y la estructuración del equipo de gobierno en la fase inicial de la gestión.

Su fallecimiento genera reacciones en diversos sectores políticos y de la administración pública, que coinciden en señalar su aporte técnico y ético al fortalecimiento de las instituciones en el país.