Alcalde Galán invitó a apoyar a productores del Pacífico en el Festival Petronio Álvarez

Con una muestra gastronómica, artesanal y cultural, el emblemático Festival Petronio Álvarez abrió sus puertas en Bogotá dentro de la Feria del Hogar en Corferias.

El Petronio Álvarez no se detiene: más de 120 portadores del Pacífico llevarán su cultura a Bogotá

La iniciativa, que estará desde este 3 hasta el 20 de septiembre, busca tender un puente de solidaridad institucional y comercial desde la capital para reactivar la economía de cientos de pequeños productores del Pacífico colombiano que sufrieron graves pérdidas tras el reciente sismo en la región.

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadanía para asistir de manera masiva al recinto ferial durante los próximos tres fines de semana, destacando la importancia de apoyar de manera directa a las familias trabajadoras del Pacífico.

Solidaridad y reactivación económica para el Pacífico

La llegada de la delegación del Pacífico a la capital responde a una estrategia orientada a ofrecer un espacio de comercialización sustituto para aquellos emprendedores que no pudieron comercializar sus productos durante la edición del festival en territorio vallecaucano.

El mandatario distrital resaltó el propósito social de la iniciativa e invitó a los bogotanos a respaldar a los comerciantes: “El Festival Petronio Álvarez llegó a Bogotá, esta vez por una buena causa. Después de que miles de pequeños empresarios tuvieran pérdidas por no poder vender sus productos en el Petronio de este año”.

“En Bogotá quisimos solidarizarnos dándoles la oportunidad de venderlos aquí. Los invitamos a que compren los productos maravillosos del Pacífico colombiano y a que apoyen a sus productores, sobre todo en un momento tan desafiante”, detalló el mensaje del alcalde.

Muestra cultural, gastronomía y bebidas ancestrales

Durante el evento de apertura, los visitantes pudieron acceder a una variada oferta representativa de la identidad del Pacífico, que incluye manufacturas locales, gastronomía típica y bebidas ancestrales autóctonas como el viche.

Representantes de la delegación vallecaucana expresaron su agradecimiento por el respaldo recibido e invitaron a la ciudadanía a unirse a la causa: “Queremos invitar a todos los bogotanos a que vengan a Corferias al Petronio Álvarez, que tiene una muestra aquí de hoy, 3 de septiembre, hasta el 20 de septiembre.

“Es una oportunidad para acceder a la muestra de la cultura pacífica. Porque Cali y el Pacífico se vieron afectados por el terremoto, esta es una oportunidad de acceder a esa cultura y también mostrar nuestra solidaridad de nuevo con los afectados por el terremoto (...) Recuerden que para entenderlo hay que vivirlo”, concluyó el mandatario.

La muestra estará abierta a todos los asistentes de la Feria del Hogar en el espacio dispuesto dentro de Corferias, brindando un punto de venta directo y sin intermediarios para las comunidades del litoral Pacífico.