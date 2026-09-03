Guayabetal, en crisis: presidente del Senado envió un mensaje a las familias afectadas por la emergencia

Debido a las fuertes lluvias, en las últimas horas se registró el colapso del puente El Ocal, en Guayabetal. Según las autoridades, durante el miércoles 2 de septiembre se registró un incremento de las precipitaciones, lo que habría generado el desprendimiento de sedimentos en las cuencas de los ríos Negro y Blanco.

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Al parecer, el material que se desprendió terminó colapsando contra la estructura de la plataforma, lo que posteriormente habría ocasionado que la infraestructura de la obra se cayera, afectando la movilidad del sector. Por el hecho, las diferentes autoridades del territorio activaron los protocolos de emergencia para atender a los afectados.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio la instrucción al director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), William Rozo, y a su gabinete de acompañar al alcalde de Guayabetal, José Simón Mejía, en el territorio donde se está presentando este hecho.

Por otro lado, Honorio Henríquez, presidente del Senado de Colombia, extendió un mensaje a las familias afectadas por el incidente. En el texto, el funcionario expresa su solidaridad y, además, hace un llamado a diferentes entidades, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que se actúe de manera adecuada ante la problemática.

Asimismo, de acuerdo con la información brindada por la Gobernación de Cundinamarca, la entidad ya se encontraba durante los últimos días participando en los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en Guayabetal. Además, el organismo afirmó que ya se habían realizado visitas técnicas con profesionales de geología e hidráulica, con el fin de evaluar la zona.

Tras el colapso del puente El Ocal, el gobernador del territorio ya habría ordenado al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCUGOB) que se iniciaran nuevos estudios del terreno para evaluar las condiciones y los diseños necesarios para una nueva estructura.

Mientras se llevan a cabo estas labores, las autoridades anunciaron la construcción de una tarabita, un medio de transporte que permitirá que diferentes alimentos, víveres, enseres y suministros lleguen a las familias afectadas, con el fin de mitigar la situación de emergencia.

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Sin embargo, se aclaró que ya se están realizando las medidas necesarias para activar una ruta alterna que partirá de El Ocal, pasará por San Antonio, Conucos, Las Mesas y el sector Las Z, hasta conectar con Gutiérrez.

Se espera que en los próximos días las autoridades mantengan presencia en el territorio afectado, con el objetivo de buscar soluciones adecuadas a la emergencia que están viviendo los ciudadanos de Guayabetal.