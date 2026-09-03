Una de las zonas más tradicionales del centro de Medellín tiene una apuesta de transformación que busca recuperar su identidad y convertir nuevamente a la Avenida La Playa en un espacio de encuentro, cultura, comercio y turismo.

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Una apuesta que lleva años en construcción

La iniciativa se conoce como La Serpiente y es liderada por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2022 como una propuesta de renovación urbana y activación económica para el sector de la Avenida La Playa.

La apuesta busca recuperar integralmente este corredor en dimensiones ambientales, patrimoniales, históricas, urbanísticas, comerciales y culturales.

Esto, con el propósito de convertirlo en un destino turístico y en un espacio de actividad económica a cielo abierto.

La primera fase contempla el tramo comprendido entre el Museo Casa de la Memoria y la Plazuela Zea, de acuerdo con la información divulgada por la Sociedad de Mejoras Públicas y documentos sobre el proyecto.

La Serpiente, el ambicioso plan que busca revitalizar la Avenida La Playa en Medellínhttps://t.co/CdEJwYi1zb — El Colombiano (@elcolombiano) September 3, 2026

El nombre está relacionado con la forma del corredor y con la idea de transformación que inspira la iniciativa.

El propio proyecto utiliza la figura de la serpiente como símbolo de movimiento, transformación y renovación.

La propuesta parte también de la memoria histórica de La Playa, un sector que durante décadas tuvo un papel fundamental en la vida social, comercial y cultural de Medellín.

La intención es que esa memoria no quede únicamente en el pasado, sino que sirva como punto de partida para una nueva relación entre habitantes, comerciantes, visitantes, instituciones y espacio público.

La iniciativa se estructura alrededor de diferentes líneas de trabajo. Una de ellas es La Serpiente participativa y vinculante, enfocada en generar diálogo, participación ciudadana, circulación de conocimiento y apropiación cívica del sector.

También está La Serpiente verde, relacionada con asuntos ambientales, ecosistemas y movilidad.

Otra dimensión es Habitar La Serpiente, que aborda los usos mixtos que existen en La Playa, incluyendo vivienda y comercio, mientras que La Serpiente Cre-activa está orientada a la creación artística, el patrimonio, la cultura y el turismo.

Estas líneas buscan que la transformación no se limite a una intervención física de la avenida, sino que incluya actividades y procesos capaces de generar apropiación del territorio.

Un proyecto que busca recuperar el centro

La Sociedad de Mejoras Públicas plantea que La Playa puede recuperar el protagonismo que tuvo como uno de los ejes sociales y económicos de Medellín.

En su propuesta, el objetivo es que el corredor pueda convertirse en un gran espacio de consumo y encuentro a cielo abierto, tomando como referencia experiencias urbanas de otras ciudades.

El proyecto también ha involucrado a instituciones académicas, culturales, empresariales y del sector público.

Entre las entidades vinculadas aparecen la Fundación Universitaria Bellas Artes, la Cámara de Comercio de Medellín, Corpocentro y otras organizaciones que han participado en actividades alrededor de la iniciativa.

La Serpiente continúa siendo una de las apuestas que buscan cambiar la relación de los ciudadanos con el Centro de Medellín y recuperar para la ciudad uno de sus corredores históricos.