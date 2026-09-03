Gobernadora del Tolima alerta por hurto de 41 cilindros de gas en Rioblanco: “No sabemos para qué pretenden utilizarlos”

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, alertó este jueves 3 de septiembre sobre el hurto de 41 cilindros de gas en una zona rural de Rioblanco. Según denunció la mandataria a través de su cuenta de X, los elementos habrían sido hurtados por integrantes de la estructura Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC.

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El hecho ocurrió en la vereda Darién, núcleo de La Lindosa, situación que generó preocupación entre las autoridades por el posible destino de los cilindros. Matiz aseguró que todavía no se conoce para qué serían utilizados y pidió una reacción inmediata de la Fuerza Pública para prevenir cualquier eventual amenaza.

“No sabemos todavía para qué pretenden utilizar estos cilindros, pero las autoridades deben actuar de inmediato para anticiparse a cualquier amenaza”, señaló la gobernadora.

Matiz cuestionó además que este tipo de acciones afectan tanto a las comunidades como a las empresas que trabajan en las zonas rurales del departamento. Por ello, solicitó reforzar las labores de seguridad en Rioblanco y en los demás municipios del sur del Tolima.

La gobernadora también hizo referencia a las diferentes emergencias que actualmente enfrenta el departamento, entre ellas los incendios que afectan sectores del centro y oriente del territorio. A pesar de estas situaciones, aseguró que el orden público continúa siendo una prioridad para su administración.

“Mientras apagamos incendios y atendemos la emergencia que hoy afecta al centro y oriente del Tolima, no perdemos de vista ni por un segundo el orden público de nuestro departamento”, afirmó.

Ante el hurto, Matiz pidió a la Fuerza Pública “total atención” y duplicar los esfuerzos para atender las necesidades de seguridad de Rioblanco y de todo el sur del departamento.

(Imagen de referencia) todavía no se tiene conocimiento del paradero de los cilindros Foto: Policía

El llamado también fue dirigido a los habitantes de esta zona del Tolima. La mandataria les solicitó permanecer atentos y reportar oportunamente cualquier movimiento extraño, acto sospechoso o situación que pueda poner en riesgo la tranquilidad de las comunidades.

“Denuncien oportunamente cualquier acto sospechoso, cualquier movimiento extraño o cualquier persona que pretenda intimidarlos, alterar su tranquilidad o poner en riesgo a sus familias”, manifestó.

La gobernadora aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación de seguridad del departamento y reiteró su compromiso de proteger a las comunidades frente a las acciones de los grupos armados.

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Finalmente, Matiz lanzó un mensaje directo a quienes señaló como responsables del hurto. “Mientras nosotros estemos al frente, no descansaremos en nuestra tarea de proteger a las comunidades y enfrentar a quienes pretendan sembrar miedo en nuestro territorio”.

La denuncia por el robo de los 41 cilindros se suma a las situaciones de seguridad que mantienen bajo atención a las autoridades en el sur del Tolima, mientras se busca establecer qué ocurrió con los elementos robados y cuál sería su destino.