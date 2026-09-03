Juez le ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella suspender bombardeos en lugares donde exista información de presencia de menores

EL juzgado 34 de familia de Bogotá le ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella suspender cualquier tipo de bombardeo en lugares donde exista información clara y verificable sobre la presencia de menores de edad.

La decisión se tomó al resolver una acción de tutela en la que se citan los recientes hechos en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

El accionante citó el informe de Medicina Legal que señaló que tres menores de edad murieron en los operativos contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

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