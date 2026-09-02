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Los disidentes de Mordisco bombardeados en Guaviare se preparaban para atacar a hombres de Calarcá

Según el presidente de la República, 23 terroristas murieron durante la acción militar.

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Redacción Semana
2 de septiembre de 2026 a las 4:49 p. m.
Disidentes muertos tras bombardeo de las Fuerzas Militares.
Disidentes muertos tras bombardeo de las Fuerzas Militares. Foto: Ejército

Fuentes militares confirmaron a SEMANA que los disidentes de las Farc de la estructura Carolina Ramírez, que fueron bombardeados en el Guaviare, estaban reunidos en un campamento porque se estaban alistando para atacar a los hombres de alias Calarcá.

Como es de público conocimiento, en el Guaviare, las disidencias de Mordisco y de Calarcá sostienen duros enfrentamientos por el control territorial.

De acuerdo con fuentes militares, los integrantes de las disidencias de Mordisco se encontraban reunidos en un campamento porque tenían preparado un ataque contra las disidencias de alias Calarcá, que delinquen en la región de El Retorno, en el Guaviare.

Sobre el bombardeo, el presidente Abelardo De La Espriella indicó que 23 integrantes de las mencionadas disidencias murieron.

Pese al bombardeo en la vereda Itilla, de Calamar, Guaviare, ningún cabecilla de las disidencias de las Farc murió.
Fuerzas militares bombardearon a disidentes de Mordisco en el Guaviare. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

“Anuncio al país los resultados de la Operación Azarías, llevada a cabo en Miraflores, Guaviare: el golpe más decisivo asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años. El narcoterrorista alias Tigre o Pintado, líder del Frente Carolina Ramírez, subordinado a Iván Mordisco y responsable de sembrar el terror en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, así como de ordenar cobardes ataques contra nuestro Ejército y Marina para intentar fiarnos las elecciones mediante el voto a balazos, ha sido abatido”, dijo el presidente de la República.

Agregó que “en esta operación, 23 terroristas fueron neutralizados y seis criminales fueron capturados, incluyendo a alias Víctor, el tercer líder de la estructura. Además, se incautaron 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y abundante material bélico. También logramos rescatar a un menor, quien ahora se encuentra bajo la protección del ICBF”.

Alias Marlon, alfil de Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc, habría sido abatido en una operación militar, pero el cuerpo no aparece.
Atacar a las disidencias de las Farc es la prioridad del Gobierno De La Espriella. Foto: AFP

Destacó que desde el 7 de agosto “nuestra Fuerza Pública ha acumulado 12.575 capturas, 38.637 kg de narcóticos incautados, 1.318 armas de fuego retiradas de circulación y 1.089,8 hectáreas de coca erradicadas. El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico y lo vamos a erradicar con la ayuda de Dios y nuestra Fuerza Pública. Seguimos a la ofensiva, implacables contra el crimen”.