SEMANA obtuvo los documentos del Ejército donde la autoridad militar expone nuevamente la necesidad de recuperar la flota aérea de los helicópteros rusos MI-17 que entraron en crisis durante el gobierno Petro.

Línea critica del estado de los helicópteros MI-17. Foto: Ejército.

En los documentos en poder de SEMANA, el Ejército reitera que “la ausencia de estas aeronaves dentro del dispositivo de seguridad compromete de manera significativa la capacidad de respuesta del Ejército Nacional en el desarrollo de operaciones estratégicas y tácticas”.

Licitación del Ejército para mantenimiento de helicópteros MI-17. Foto: Ejército

Así mismo indica la institución militar que: “Lo anterior resulta especialmente relevante si se considera que el Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 3 (BAMAV3) es responsable de generar un volumen considerable de horas de vuelo destinadas al apoyo de las misiones asignadas a las diferentes divisiones del Ejército”.

Sobre el estado de la flota MI-17, el Ejército también entregó un balance detallado: “Actualmente, la flota de helicópteros MI-17 está conformada por veinte (20) aeronaves, las cuales se encuentran distribuidas en tres grupos de acuerdo con su versión de adquisición (MI-17 IV, MI-17 MD y MI-17V5)”.

Estado actual de la flota MI-17 del Ejército. Foto: Ejército

Añadió el Ejército que “de este total, el cuarenta y cinco por ciento (45 %), correspondiente a nueve (09) aeronaves, que se encuentra en programa de preservación tras haber cumplido el tiempo establecido para la ejecución del mantenimiento mayor tipo Overhaul, con estado Pendiente por Asignación de Recursos (PAR); el diez por ciento (10 %), equivalente a dos (02) aeronaves, permanece pendiente por recuperación como consecuencia de siniestros; el cuarenta por ciento (40 %), correspondiente a ocho (08) aeronaves, se encuentra en operación y mantenimiento conforme al programa establecido por el Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 3 MI-17; y el cinco por ciento (5 %), correspondiente a una (01) aeronave, se encuentra en proceso de baja”.

La radiografía expuesta por el Ejército es bastante crítica, como se ve en la siguiente imagen, frente a la caída de horas de vuelo de las aeronaves por no tener mantenimiento al día.

Afectación de horas de vuelo de los helicópteros MI-17. Foto: Ejército

Tras la compleja situación, el Ejército abrió una millonaria licitación para buscar empresas certificadas que puedan hacerle mantenimiento a 16 helicópteros MI-17 para recuperar la flota aérea.