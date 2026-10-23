La recuperación del espacio público en el centro de Pasto entró en una nueva etapa.

La Alcaldía empezó a notificar a los vendedores informales que no fueron incluidos en el proceso de caracterización, con el propósito de que se retiren voluntariamente de las zonas ocupadas.

La medida conocida este viernes, 23 de octubre, es liderada por la Dirección Administrativa de Espacio Público, con acompañamiento de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto.

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¿En qué consiste la medida?

Según la Administración municipal, la primera fase contempla diálogo y pedagogía antes de avanzar hacia otras actuaciones.

El procedimiento se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia 070 de 2025, que ordena recuperar el espacio público de un sector de la capital nariñense.

La meta de la Alcaldía es avanzar en ese proceso antes de marzo de 2027.

El desafío será cumplir la orden judicial sin perder de vista el debido proceso y los derechos de los comerciantes afectados.

Las personas notificadas deben atender los requerimientos de las autoridades y conocer las actuaciones que correspondan a su situación particular.

#Atención | Más de 30 vendedores informales fueron notificados con orden de desalojo voluntario del centro de la ciudad. La dirección de Espacio Público anunció que de no acatar los anuncios, harán efectivas ordenes policiales y operativos. https://t.co/MKCcq0lYuQ — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 23, 2026

¿Qué pasa si no se retiran?

La Administración advirtió que, si no se cumplen las disposiciones, podrán aplicarse medidas de control contempladas en los procedimientos legales.

Entre ellas se contempla la imposición de comparendos, la incautación de elementos y el inicio de procesos policivos.

Esto no significa que todos los vendedores vayan a ser retirados de manera inmediata.

Las actuaciones deben desarrollarse conforme a los procedimientos aplicables y con respeto por las garantías de las personas involucradas.

Las notificaciones están dirigidas a vendedores informales que no quedaron incluidos en el proceso de caracterización adelantado por la administración municipal.

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En el centro de Pasto, la Alcaldía reportó la caracterización de 296 vendedores en el sector comprendido entre las calles 16 y 17 y las carreras 20 y 23.

De ese grupo, 140 avanzan hacia una etapa de priorización para acceder a alternativas de reconversión laboral impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico.

La Alcaldía ha señalado que trabaja en opciones de reconversión laboral y acompañamiento institucional para parte de los vendedores caracterizados.

La recuperación del espacio público no solo involucra el cumplimiento de una sentencia, sino también las garantías que deben observarse frente a quienes dependen de las ventas informales para su sustento.

Así, quienes reciban una notificación deben revisar su contenido, verificar qué decisión les fue comunicada y consultar con la Dirección Administrativa de Espacio Público cuál es el procedimiento aplicable a su caso.

La intención es ofrecer alternativas económicas mientras avanza la recuperación del espacio público.