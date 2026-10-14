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¿Banderas del ELN en la jornada de protestas en Pasto? Curioso elemento llama la atención

A la Plaza de Nariño comenzaron a llegar participantes, mientras la ciudad se alista para la movilización nacional.

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Redacción Semana
14 de octubre de 2026 a las 11:53 a. m.
Bandera con colores del ELN en la Plaza de Nariño en Pasto durante la jornada de protesta social del 14 de octubre.
Bandera con colores del ELN en la Plaza de Nariño en Pasto durante la jornada de protesta social del 14 de octubre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Caracol Pasto / Montaje SEMANA

La jornada nacional de protestas de este miércoles, 14 de octubre, comenzó a tomar forma en Pasto con la llegada de participantes a la Plaza de Nariño, donde algunas personas preparaban una olla comunitaria como parte de las actividades de movilización.

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Entre los elementos que llamaron la atención durante el comienzo de la concentración estuvieron unas banderas cuyos colores han sido descritos como similares y alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sin embargo, la semejanza de colores no permite establecer que el grupo armado tenga relación con la protesta ni que sus integrantes participen en ella.

La movilización se desarrolla en el marco de una convocatoria nacional de organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales que cuestionan políticas del Gobierno De La Espriella. Entre sus principales reivindicaciones están la defensa de la educación pública, los derechos laborales y el salario mínimo.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a las marchas convocadas por la oposición para el próximo 14 de octubre.
El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a las marchas convocadas por la oposición para el 14 de octubre. Foto: Presidencia/Semana

Tres puntos de concentración y medidas especiales

En Pasto se anunciaron tres puntos principales para la jornada: Chapal, en la salida sur de la ciudad, Torobajo y el Monumento al Trabajador. La convocatoria reúne a centrales obreras, sindicatos, estudiantes y otros sectores sociales.

Mientras avanzan las concentraciones, las autoridades adoptaron medidas preventivas para evitar alteraciones del orden público. Según la información divulgada sobre el Decreto 0192 de 2026, las restricciones rigen desde la medianoche hasta las 6:00 p. m. de este miércoles.

De La Espriella anuncia decreto de protesta social y llama a manifestarse pacíficamente el 14 de octubre
De La Espriella anuncia decreto de protesta social y llama a manifestarse pacíficamente el 14 de octubre. Foto: Montaje El País: fotos de José Luis Guzmán, El País/ Presidencia

Entre las medidas están las prohibiciones de transportar recipientes con líquidos inflamables y cilindros de gas, comercializar combustibles en bolsas, pimpinas, barriles o canecas, y movilizar escombros y desechos de construcción.

También se restringen el porte de armas y elementos cortantes o punzantes, las sustancias peligrosas, los trasteos, los acarreos y el sobrevuelo de drones.

Las autoridades locales anunciaron acompañamiento institucional y coordinación entre la Policía, las dependencias municipales y los equipos encargados de la convivencia. El objetivo es permitir el desarrollo de la protesta pacífica y responder ante posibles incidentes.

El desarrollo de las marchas y el cumplimiento de las restricciones serán claves durante el resto del día, en una movilización que se suma a las convocadas en otras ciudades del país.