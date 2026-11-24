El carrobomba que explotó la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, generó reacciones de rechazo. Una de ellas fue la del exconcejal de Medellín Sebastián López, quien calificó el hecho como “una amenaza contra todos los colombianos” y señaló que el Estado debe mantener una posición firme frente a las estructuras criminales.

Atentado en Villavicencio: difunden video del recorrido del carrobomba

“Esto no es sino la fortaleza de todas las estructuras criminales que ayudó Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Lo estamos sufriendo porque están llenos de dinero”: afirmó el exconcejal López.

Y agregó: “Toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. El Estado no puede dar un paso atrás frente a las estructuras criminales”.

Asimismo, manifestó su respaldo al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública en las acciones para identificar y capturar a los responsables de la explosión.

“El Gobierno y la Fuerza Pública tienen todo nuestro respaldo para enfrentarlas. ¡No vamos a permitir que el terrorismo vuelva a imponer su ley!”, agregó.

El ataque ocurrió hacia las 9:30 p. m., en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, en el centro de Villavicencio. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Meta, la explosión dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad. Además, se reportaron daños en edificaciones del sector.

Tras lo ocurrido, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y ubicar a los responsables del atentado.

Este es el segundo ataque con carrobomba registrado en el departamento del Meta durante noviembre. El pasado 15 de noviembre, otro vehículo cargado con explosivos estalló en el peaje Pipiral, sobre la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. En ese hecho no se reportaron personas heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de estos ataques.