Seis docentes de instituciones educativas públicas del Magdalena ganaron viajes a Argentina como reconocimiento a su trabajo en la preparación de estudiantes que obtuvieron los primeros lugares en las Mega Olimpiadas del Saber y el Desafío de Ajedrez. La distinción se entregó durante la Noche de los Mejores 2026, organizada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación Departamental.

Los maestros premiados fueron Yolanda Esther de la Cruz Pedrozo, Modesta Antonia Urbina Campo, Jason Smith Díaz Rivero, José Rafael Jiménez López y Ricardo Mario Arce Garay, entrenadores de los campeones de las Olimpiadas del Saber. También recibió el reconocimiento Juan Gabriel Olivera Díaz, entrenador del ganador del Desafío de Ajedrez.

Docentes del Magdalena ganan viajes a Argentina por impulsar la excelencia educativa. Foto: Suministrada - API

Durante la ceremonia se sortearon otros dos viajes a Argentina entre docentes y rectores que participaron en los foros educativos, como reconocimiento a su compromiso con la calidad de la enseñanza.

Los premios hacen parte de la Movilización Social por la Calidad Educativa 2026, estrategia liderada por la Gobernación del Magdalena y ejecutada por el Grupo Educativo Operación Éxito. Durante este año, la iniciativa benefició a 80.383 estudiantes y 800 docentes de 153 instituciones educativas en 28 municipios, mediante procesos de preparación académica, competencias del conocimiento y actividades de formación.

En las finales departamentales participaron 61 estudiantes y 32 docentes entrenadores. Los ganadores de las cinco categorías de las Mega Olimpiadas del Saber fueron Samuel David García Rangel, María Lucía López Sierra, Nhataly Molinares Molinares, Luis Alfonso Salazar Padilla y Manuel Alejandro Pérez Mejía.

Docentes del Magdalena ganan viajes a Argentina por impulsar la excelencia educativa. Foto: Suministrada - API

En el Desafío de Ajedrez, Javid Kjavik Ordóñez Vergara, de la IED María Auxiliadora, obtuvo el primer lugar, mientras que el grupo Travesía Folclórica por Colombia, de la IED José Benito Barros Palomino, ganó el Festival de Danza Infantil.

La Noche de los Mejores también reconoció los resultados de las pruebas Saber 11. Alfonso José Cantillo Arévalo obtuvo 396 puntos y Juan Daniel Ramos Pérez alcanzó 395. Además, la IED Alfonso López, de San Sebastián de Buenavista, logró la categoría A con 268 puntos, convirtiéndose en la primera institución de los 28 municipios no certificados del Magdalena en alcanzar esta clasificación.