El panorama político en el Caribe colombiano se sigue moviendo. En Santa Marta y el Magdalena, la izquierda se encuentra realizando movimientos con el fin de poder intentar recomponerse de los escándalos que los ha sacudido, como el de Carlos Caicedo que ha estado en el ojo del huracán.

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Desde el partido Pacto Histórico, la ciudad recibió a la senadora Carolina Corcho y al representante a la Cámara Felipe Hernández para poder intentar consolidar su movimiento en esta zona del país.

Se conoció que hubo la llamada “bendición” para algunos candidatos a alcaldías en el Magdalena, como: Santa Marta con Abraham Katime, El Banco con Ana Karina Bayter, entre otros.

El Pacto Histórico indicó que su agenda está basada en la dignidad, el acceso a derechos, el empleo, las oportunidades y la justicia social.

Por su parte, Fuerza Ciudadana, del polémico Carlos Caicedo, está intentando resurgir de las cenizas después de los escándalos en los que ha estado inmerso este grupo político.

El polémico y cuestionado exgobernador Carlos Caicedo. (Colprensa – Catalina Olaya) Foto: Catalina Olaya

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Ahora, por medio del Seminario de Refundación que realizaron, pretenden tener un proyecto más claro en medio de los graves señalamientos que reposan sobre ellos.

Insistieron en que sus nuevas bases serán renovar sus herramientas de organización, con énfasis en la participación ciudadana y el trabajo en las diferentes poblaciones.

Lo único cierto en medio de toda esta polémica es que ambos grupos políticos deberán recuperar la confianza que han perdido en el Magdalena.