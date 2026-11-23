Tal como estaba previsto, este lunes 23 de noviembre la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Verónica Estrada recibió dos golpes certeros en medio del escándalo por falsificar sus títulos académicos.

De un lado, el procurador Gregorio Eljach procedió a suspenderla temporalmente de su cargo mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra.

Del otro, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes agrupó tres denuncias contra Estrada y designó al representante de la Alianza Verde Mauricio Toro para que investigue a su colega del petrismo.

Luz Verónica Estrada Foto: SEMANA

SEMANA conoció que Toro se notificará de los procesos en la tarde de este lunes y, posteriormente, verificará lo ocurrido y emitirá un acto en que fijará su posición sobre la suerte de la congresista.

Ese proceso puede dar varios días y semanas porque Toro, según algunos de sus asesores, tendrá que examinar con certeza si la falsificación de los títulos académicos por parte de Verónica Estrada afectó al Congreso.

Mauricio Toro, representante a la Cámara de Bogota. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

Recordemos que para posesionarse como representante no se requiere un título profesional. No obstante, hay quienes creen que la dirigente antioqueña sí afectó la honra del Congreso de la República tras sus recientes actuaciones.

La decisión de Toro será sometida a consideración de la Comisión de Ética de la Cámara, quien finalmente definirá si suspende o no del cargo a la dirigente política.

La suspensión de Eljach es por tres meses y la de la Comisión de Ética, si nada extraordinario ocurre, podría producirse por el mismo tiempo. Durante ese lapso de tiempo, Verónica Estrada no podrá asistir a las plenarias de la Cámara y tampoco recibirá su salario.

En ese tiempo, la Procuraduría podría decidir su suerte, pero a juicio de varios expertos, tendría que analizarse desde el organismo disciplinario si las actuaciones que se le endilgan a la representante antioqueña ocurrieron cuando ejercía sus funciones.

Gregorio Eljach, procurador general. Foto: Procuraduría

El Pacto Histórico, que hasta el viernes pasado contemplaba retirarle la voz y el voto a su política, no lo hará. Y, al contrario, le lanzó la pelota a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Aclaración legal: De conformidad con el artículo 172 de la Constitución Política y la legislación colombiana, no se exige título profesional, de bachiller o posgrado alguno para ser elegido congresista. Cualquier ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años (para Cámara) o 30 años (para Senado), puede ser elegido por voto popular sin necesidad de acreditar formación académica”, dijo el partido.

Dijo que si se comprueba que algún integrante de nuestra bancada falsificó un diploma o documento académico, “deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley colombiana. No amparamos ninguna conducta que atente contra la fe pública”.

Por último, precisó que la Comisión Nacional de Ética Provisional se reunirá hoy, 23 de noviembre, a las 3:00 p.m., para analizar y definir la situación individual de cada congresista involucrado, garantizando el debido proceso y la transparencia.

Es decir, el petrismo, pese a que le pidió la renuncia a Estrada, en esta oportunidad optó por lanzarle el balón a la Comisión de Ética.