Este lunes, 23 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje por medio de sus redes sociales en el cual mencionó los casos de la excandidata presidencial Paloma Valencia y del estratega de su campaña presidencial, Carlos Suárez.

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En la publicación que hizo en su cuenta personal de X, el jefe de Estado manifestó de manera directa: “El país no está para discusiones menores y sin sustento”.

“Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”, anotó.

También manifestó: “Preocupémonos por lo importante y ocupémonos de los asuntos fundamentales de Colombia. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

Recientemente y sobre el tema de Paloma Valencia, la excandidata publicó un mensaje en su cuenta personal de X, frente al caso de Miguel Uribe Turbay.

“Soy absolutamente clara: jamás recibí información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Lo que sí recibí fueron advertencias de un atentado en mi contra, y cuando ocurrió el de Miguel, las puse en conocimiento de la Fiscalía. #DeFrente #SiColombia”, expresó Valencia.

Por otro lado, Carlos Suárez ha publicado varios mensajes sobre la política del Gobierno De La Espriella, destacando varias medidas.

“Los resultados y el mercado hablan: 43.000 millones de dólares en inversión durante la primera ronda de la Milagro Week. Confianza en los grandes inversionistas: eso es lo que genera Colombia en la era del Tigre”, afirmó.

También señaló: “Felicitaciones al vice y a todo el gabinete, que tiene la 10 puesta para contarle al mundo que Colombia es el milagro suramericano. Aquí NO paramos”.

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Finalmente, expresó: “Digan lo que digan… siempre valdrá la pena luchar por los que no tienen voz… El Tigre habló: no al IVA para la canasta familiar. Eso incluye a los animales de compañía que hacen parte de la manada”.