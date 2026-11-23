El Gobierno nacional respaldó a la Fiscalía General dentro del proceso de investigación que adelanta por el caso de amenazas y mensajes intimidatorios del que ha sido víctima el presidente Abelardo De La Espriella.

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Sobre ese caso, fue imputado por la Fiscalía alias Alien, quien sería el responsable de las amenazas al jefe de Estado e integrantes de la Fuerza Pública.

“El Gobierno Nacional informa a la opinión pública sobre la imputación de cargos realizada por la Fiscalía General de la Nación en contra de Orlando Reina Vallejo, conocido como alias Alien, a quien se le imputan los delitos de amenazas y utilización ilícita de redes de comunicaciones, en virtud de las investigaciones desarrolladas por la difusión de contenidos intimidatorios en la red social TikTok”, se desprendió de un comunicado del Gobierno.

Y agregó: “Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el procesado habría publicado contenidos amenazantes dirigidos contra la integridad del Señor Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, así como contra miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional adscritos a su esquema de seguridad”.

De acuerdo con la investigación, se han identificado “90 videos de carácter intimidatorio y se incautaron nueve elementos de prueba en diligencia de allanamiento. En la correspondiente audiencia de imputación, el ente de control atribuyó formalmente los cargos contemplados en el artículo 7 del Código Penal”.

“Corresponderá a la Administración de Justicia determinar las responsabilidades penales pertinentes, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia”, se desprende dentro de otro de los puntos del comunicado.

También indicó: “Frente a estos hechos, el presidente De La Espriella enfatizó la vigencia del marco legal en los entornos virtuales al señalar: “Las redes sociales no son territorios sin ley y el anonimato no garantiza impunidad””.

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“En consecuencia, el Gobierno Nacional reafirma su firme compromiso y respaldo institucional a los órganos de control e investigación en la persecución y sanción de conductas que atenten contra la seguridad de los ciudadanos, servidores públicos y miembros de la Fuerza Pública”, concluyó el Gobierno.