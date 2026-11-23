Este domingo, 22 de noviembre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) emitió un comunicado en el que informó haberle solicitado a la red social X que le suspenda la cuenta del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo a lo indicado por MinTIC, dicha solicitud a X obedece a la “posible incitación a la violencia” por parte del exmandatario.

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“La publicación que generó el reclamo formal fue emitida el 21 de noviembre de 2026, difundida a las 10:27 a. m., hora de Colombia, desde la cuenta @petrogustavo. En ella se lee: ‘Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya’. El mensaje acompaña un video de 1 minuto y 48 segundos, que fue editado y publicado por @AlejoToroAnt, en donde se escucha parte de la intervención de Gustavo Petro en Cali el 19 de noviembre”, indicó MinTIC.

Entre quienes reaccionaron a esa petición a X hecha por MinTIC está el senador y director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez. El congresista compartió un mensaje en dicha red social indicando que el exjefe de Estado es un “peligro digital”.

“¡POR SUPUESTO que Petro es un peligro digital! Insta a la violencia de manera sistemática y sus publicaciones son abiertamente golpistas. La solicitud del MinTIC de suspender su cuenta X está más que fundamentada: el propio Consejo de Estado le ha ordenado en repetidas ocasiones bajar trinos. ¡Las redes no pueden seguir siendo la trinchera para incitar al caos y vulnerar la ley!”, dijo puntualmente Gómez en X, esta mañana de lunes, 23 de noviembre.

En medio de su petición a X, MinTIC recordó que “el Consejo de Estado, en reciente decisión del pasado 30 de octubre de 2026, ordenó el retiro de publicaciones de la cuenta de X @petrogustavo en las que hizo alusión a la existencia de un fraude electoral o conductas punibles atribuibles al registrador nacional del estado civil”.

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Desde esa cartera también se recalcó que esa red social no se puede convertir en una herramienta para que el expresidente Petro lleve a cabo “un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano”.

Tras lo anterior, el presidente Petro indicó en X que, supuestamente, se está pidiendo “la censura a mi comunicación con el pueblo”.

“Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía democrática en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo de Colombia. La ilegitimidad para gobernar del Gobierno actual será su impronta histórica. Tenemos un estafador de presidente y él no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia. El Estado está en manos de narcotraficantes y varios de sus grupos armados”, dijo Petro en parte de un extenso mensaje en X.