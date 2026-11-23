La exprimera dama Verónica Alcocer publicó una serie de trinos con los cuales busca responder a las publicaciones de medios, incluido SEMANA, en donde queda claro que, contrario a lo que ella ha dicho, mantenía una relación muy estrecha con Eva Ferrer, los catalanes y algunos otros personajes que han sido mencionados en entramados de corrupción recientemente.

Fotos del ‘amigo secreto’ de Verónica Alcocer con Escaf, Mario Fernández y Carolina Plata, señalados de corrupción por Eva Ferrer

“Me genera absoluta tranquilidad que los elementos presentados en supuestas «exclusivas» como pruebas de las graves acusaciones en mi contra se reduzcan a imágenes de encuentros sociales y familiares íntimos”, dijo Alcocer.

SEMANA publicó este domingo imágenes de la fiesta de Año Nuevo de 2022 de los Petro Alcocer. Allí se ve claramente el brindis de Manel Grau por “año decisivo” en Colombia, algo que prueba el inmenso poder que tenían los catalanes en ese gobierno.

El video, junto a otros archivos que SEMANA reveló en exclusiva este domingo hacen parte de las pruebas que Eva Ferrer ya entregó a la Fiscalía General de la Nación.

Vea la entrevista de Eva Ferrer con Vicky Dávila

El material publicado por SEMANA no se reduce a imágenes de encuentros sociales, sino que deja claro que la versión que ha dado Alcocer sobre sus relaciones distantes con todos los personajes que hoy han hablado o han sido señalados de haber manejado los hilos del poder en entidades como Ecopetrol no eran tan ciertas.

Verónica Alcocer en la fiesta de Año Nuevo. Foto: SEMANA

Como se recordara Eva Ferrer en una reveladora entrevista con Vicky Dávila había narrado cómo Alcocer esa “la jefe de la banda”, en la Casa de Nariño.

“A día de hoy digo que sí. Al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses. Vine a Colombia con la idea de trabajar; ella pacta conmigo que vamos a trabajar temas de mujeres. Al final, veo que está rodeada de gente que tenía intereses económicos, y entre ellos estaba ella”, dijo Ferrer.

La exconsejera presidencial dijo que Manel Grau le contó que Alcocer trajo a Colombia 2,5 millones de dólares tras un viaje a Venezuela en enero de 2023. Al preguntarle quién había ingresado el dinero, respondió: “Los trae Verónica”.

La fiesta de Año Nuevo de 2022 de la familia Petro Alcocer. Foto: SEMANA

Sobre Grau también dijo: “Por parte de Manel le entraba dinero. Él era un conseguidor, claro. Él y Xavier eran unos conseguidores. Y bueno, luego, lo que yo he ido sabiendo es que ella tenía diferentes piezas que se iban moviendo. Eso es cuando uno dice: “No, esto no era una historia de tú y yo”. Esto era una historia donde ella tiene muchas piezas de gente que se le van moviendo. Y, por eso, ella es la cabeza", contó.

Año Nuevo 2022 de los Petro Alcocer: brindis de Manel Grau por “año decisivo” en Colombia, prueba reina del poder de los catalanes

En el material que publicó SEMANA se ve precisamente a Grau en la celebración de Año Nuevo. Allí es el catalán el que hace el brindis y dice que se viene un año decisivo “no solo para nuestras vidas, sino para nuestro querido país Colombia. Quiero agradeceros, fuera bromas, lo que es una vez más poder compartir con vosotros un final de año tan íntimo, tan entrañable, de tanta amistad y cariño como os tengo”.

Gustavo Petro en la fiesta de Año Nuevo. Foto: SEMANA

Y al final agrega que espera que ese brindis “lo podamos repetir muchas veces y que siga la mesa alargándose hasta el infinito”.