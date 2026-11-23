En una carta que se hizo pública este domingo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó que había hecho “una solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia”.

MinTIC pide a X suspender la cuenta de Gustavo Petro por polémica publicación del expresidente

La razón tiene que ver con diferentes publicaciones en las que el exmandatario hizo afirmaciones como esta: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo (De La Espriella como presidente) ya”.

La solicitud ha generado reacciones en contra por parte del expresidente y de los líderes de la oposición. Pero la excongresista María Fernanda Cabal respondió con una frase: “Elon Musk le haría un favor enorme a Colombia”.

Musk es el multimillonario dueño de X.