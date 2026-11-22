El sábado, 21 de noviembre, Miller Soto, vocero del Gobierno de Abelardo De La Espriella, se pronunció a través de un video sobre tres situaciones que, según indicó, debían ser aclaradas.

Uno de los casos que llamó la atención estuvo relacionado con el uso de esquemas de protección para la familia presidencial, específicamente por unos videos en los que Lucía aparece acompañada de algunas amigas a bordo de una embarcación de la Armada Nacional.

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Esta situación fue aclarada por el Gobierno nacional, que explicó las razones por las que Lucía fue vista a bordo de esta embarcación. Además, en el video, Miller Soto señaló que el Decreto 1066 de 2015 incluye expresamente al presidente de la República y a su núcleo familiar entre las personas que deben recibir protección en virtud de su cargo.

Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a esta publicación y denunció una supuesta reducción de su esquema de seguridad. Asimismo, aseguró que varios vehículos blindados destinados a su protección y a la de su familia fueron asignados a la escolta presidencial y a generales de la Policía.

La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mi y mi familia , varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2026

Además, expresó su preocupación por lo que considera una falta de interés del Gobierno frente a un posible atentado en su contra.

“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia; varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí”, publicó el expresidente a través de la red social X.

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Frente a las declaraciones del expresidente, el vocero del Gobierno de De La Espriella no guardó silencio y respondió con un contundente mensaje. Miller Soto desmintió las afirmaciones de Petro sobre una supuesta reducción de su esquema de seguridad y aseguró que sus medidas de protección permanecen intactas, por orden del presidente.

Además, cuestionó al expresidente y calificó sus afirmaciones como falsas.

Inexplicable que un expresidente salga con tamaña mentira. Es absolutamente FALSO que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente @petrogustavo. La orden del Pte.@ABDELAESPRIELLA es que los esquemas de los expresidentes permanecen INTACTOS. Petro miente. — Miller Soto (@millersoto) November 22, 2026

“Inexplicable que un expresidente salga con tamaña mentira. Es absolutamente FALSO que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente Gustavo Petro. La orden del presidente Abelardo De La Espriella es que los esquemas de los expresidentes permanecen INTACTOS. Petro miente”, escribió en la red social.