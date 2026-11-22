Este martes, 24 de noviembre de 2026, la Selección Colombia juega contra Honduras. El partido es válido por la segunda fecha del grupo L, en el Mundial Sub-17, con hora de arranque a partir de las 10:30 a.m. (horario colombiano) y transmisión en vivo por los canales Caracol, RCN y DSports.
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Se trata de un partido clave para la Selección Colombia Sub-17, en sus aspiraciones por avanzar a la ronda de dieciseisavos de final en el Mundial de la categoría, que se juega en Catar.
La Tricolor llega al juego contra Honduras luego de vencer a Japón, en la primera fecha, con un agónico 2-1 a favor. Caso contrario, Honduras perdió con Serbia en su debut de la cita orbital.
Colombia, que clasificó al Mundial Sub-17 tras ganar el Sudamericano, es una clara favorita para llegar a las rondas finales del torneo. Un triunfo ante Honduras le dejaría muy cerca de llegar a las fases de eliminación directa.
Luego de jugar contra Honduras, Colombia preparará el partido contra Serbia. Será el viernes, 27 de noviembre de 2026, por la tercera y última fecha del grupo L.
Tabla de posiciones en el grupo L del Mundial Sub-17: Colombia es segunda
Serbia lidera la tabla de posiciones del grupo L con tres puntos y +2 de diferencia de gol. Colombia asoma segunda, con los mismos tres puntos y una diferencia de gol de +1.
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|Equipo
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|Selección de f...
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|Colombia Sub...
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|Japón Sub-17
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|1
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|Honduras Sub...
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|-2
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Japón (tercera) y Honduras (cuarta) cierran el grupo y no tienen ningún punto. Hay gran presión para ellos, que quedan obligados a ganar en su segunda salida si no quieren decir adiós en primera ronda.
Selección Colombia Sub-17 vs. Honduras: canal y hora para ver el partido en vivo
- Partido: Honduras vs. Colombia
- Fecha: 24 de noviembre de 2026
- Hora: 7:30 a.m.
- Canales para ver en vivo: Caracol, RCN y DSports