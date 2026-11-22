Este martes, 24 de noviembre de 2026, la Selección Colombia juega contra Honduras. El partido es válido por la segunda fecha del grupo L, en el Mundial Sub-17, con hora de arranque a partir de las 10:30 a.m. (horario colombiano) y transmisión en vivo por los canales Caracol, RCN y DSports.

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Colombia empezó con pie derecho el Mundial Sub-17: le ganó a Japón y así quedó en el grupo

Tabla de posiciones del Mundial Sub-17: golearon España, Italia y Marruecos en el debut

Se trata de un partido clave para la Selección Colombia Sub-17, en sus aspiraciones por avanzar a la ronda de dieciseisavos de final en el Mundial de la categoría, que se juega en Catar.

La Tricolor llega al juego contra Honduras luego de vencer a Japón, en la primera fecha, con un agónico 2-1 a favor. Caso contrario, Honduras perdió con Serbia en su debut de la cita orbital.

Colombia, que clasificó al Mundial Sub-17 tras ganar el Sudamericano, es una clara favorita para llegar a las rondas finales del torneo. Un triunfo ante Honduras le dejaría muy cerca de llegar a las fases de eliminación directa.

Luego de jugar contra Honduras, Colombia preparará el partido contra Serbia. Será el viernes, 27 de noviembre de 2026, por la tercera y última fecha del grupo L.

Tabla de posiciones en el grupo L del Mundial Sub-17: Colombia es segunda

Serbia lidera la tabla de posiciones del grupo L con tres puntos y +2 de diferencia de gol. Colombia asoma segunda, con los mismos tres puntos y una diferencia de gol de +1.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Selección de f... 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Colombia Sub... 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Japón Sub-17 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Honduras Sub... 1 0 0 1 0 2 -2 0

Japón (tercera) y Honduras (cuarta) cierran el grupo y no tienen ningún punto. Hay gran presión para ellos, que quedan obligados a ganar en su segunda salida si no quieren decir adiós en primera ronda.

Selección Colombia Sub-17 vs. Honduras: canal y hora para ver el partido en vivo