El colombo-español David Alonso demostró todo su talento en el Gran Premio de Portugal de Moto2. Pese a que arrancó en la casilla 15, pasó a la mayoría de los competidores y casi logra el podio.

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Desde el primer momento el piloto demostró lo que iba a hacer a lo largo de la jornada. En la primera curva ya había pasado a tres y llegó hasta el puesto 12.

Alonso continuó con la misma potencia y ganas, prácticamente nunca dejó de atacar. Al pasar la tercera curva, ya había escalado más posiciones y estaba de noveno.

Además, también lo acompañó la suerte, pues Manuel González tuvo un problema repentino que lo llevó a retrasarse, lo que fue muy bien aprovechado por el colombo-español.

El piloto logró ponerse séptimo cuando apenas pasaban por el sexto giro. Pese a que iba a seguir con todo el empuje para escalar, en ese momento hubo bandera roja por un accidente de Manugas.

Cuando se reanudó la carrera, Alonso continuó con el mismo objetivo: potencia absoluta para seguir pasando rivales.

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De esta forma y con el mismo ímpetu, superó a su compañero Daniel Holgado. Un poco más adelante, pasó por encima de Iván Ortolá justo en la penulta vuelta de Portugal.

El campeón de Moto3 en 2024 finalmente se quedó con el cuarto puesto, terminó rosando el podio después de iniciar la carrera en la posición 15, por lo que tuvo una magistral actuación con la que vuelve a demostrar todo el talento que tiene cuando está encima de una motocicleta.

Gran Premio de Portugal en el Moto2. Foto: Getty Images

El ganador en Portugal fue Daniel Muñoz, seguido de Alonso López y Senna Agius. Ya en la general, el que está más arriba es Manuel González (286.5 pts.), mientras que David Alonso se ubica en la quinta posición con 217 puntos.

Ahora, los corredores tendrán que empezar a pensar en lo que será la última carrera que se llevará a cabo en Valencia, España, la próxima semana.