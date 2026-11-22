Tras empatar 0 a 0 contra Once Caldas por la primera fecha de los cuadrangulares finales, Atlético Nacional emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación” por algunas decisiones del árbitro.

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El pronunciamiento se da por lo que fue la expulsión de Felipe Marín en el minuto 39 cuando el juez central, Jhon Alexander Ospina, le mostró la tarjeta roja. Pese a que el VAR lo llamó, mantuvo su decisión.

“Respetamos la labor arbitral y entendemos que el error es parte del juego. Pero hay cifras que no podemos pasar por alto: desde enero de 2021 hemos recibido 76 tarjetas rojas en 383 partidos, una cada cinco encuentros”, dijo el conjunto paisa.

El verde fue más allá y mencionó que de los 26 partidos que les ha dirigido Ospina, en 9 les ha casado tarjetas rojas. Esto, de acuerdo con los portales Transfermarkt y BeSoccer Pro, da una roja cada 2,8 partidos y representa un 78% más que con el resto de los árbitros.

De hecho, el club paisa sostuvo que son el equipo al que Ospina le ha sacado más tarjetas rojas en el fútbol profesional colombiano. “La expulsión de Felipe Marín es inexplicable”, sostuvo.

“El VAR revisó la jugada y, aun así, se mantuvo una decisión que condicionó el partido”, añadió.

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Por lo mismo, le hizo un llamado a las autoridades del FPC para que examinen el caso y también se permita que se conozcan los audios del VAR.

“Por eso, solicitamos respetuosamente a la Federación Colombiana de Fútbol y a su Comisión Arbitral Nacional que revisen este encuentro, hagan públicos los audios del VAR de las jugadas determinantes y garanticen, en esta fase final, designaciones con criterios técnicos claros y verificables”, señaló.

De igual forma, le pidió a la Dimayor sumarse al llamado que están haciendo desde la institución antioqueña. “El fútbol colombiano merece un arbitraje a la altura de su historia”, indicó.

“Seguiremos compitiendo con la convicción de siempre y exigiendo garantías para todos”, finalizó.