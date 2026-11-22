David Ospina decidió hace un par de semanas no seguir con su carrera como arquero profesional.

A sus 38 años, el que fuera golero de la Selección Colombia y de clubes de prestigio en el mundo como Arsenal de Inglaterra, Niza de Francia y Atlético Nacional en Colombia, dio un paso al costado del fútbol profesional.

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Dicha decisión estuvo relacionada con inconvenientes físicos que vivió en el último tiempo. A su llegada a Atlante, donde fue presentado como arquero en julio de 2026, los médicos se percataron y la determinación siguiente fue no avanzar más en el vínculo contractual.

Una lesión en uno de sus codos fue la causante del posterior retiro definitivo, el cual fue una decisión compleja para quien dedicó buena parte de su vida al balompié.

Desde inicios de noviembre pasado poco y nada se había sabido del guardameta. Sin embargo, en las últimas horas se filtró a lo que se dedicaría ahora que no está vinculado a ningún club.

Estudiará para ser DT

Según se ha podido conocer a través de redes sociales: “David Ospina iniciará su formación para obtener la licencia de entrenador”, apuntó Juan Camilo Ruiz.

Al parecer ya ha tenido contacto Ospina con la academia en busca de tener una opción en los banquillos: “El histórico arquero colombiano ya comenzó a prepararse con algunos cursos de la FIFA y no descarta iniciar una carrera como entrenador”.

Eso de ser DT no es algo 100 % decidido, pero lo contemplará en el largo plazo: “Aunque aún no hay una decisión definitiva, David analiza esa posibilidad de cara al futuro”.

Abierto a dirigir Atlético Nacional

Hace unos cuantos días Ospina estuvo en el pódcast ‘Me Vale’, conducido por la periodista Eva Rey. Allí abrió su corazón para contar su sensaciones tras el retiro y no cerró la puerta a ser técnico de Atlético Nacional en el futuro.

“Nacional siempre es el equipo de mis amores, entonces siempre está esa posibilidad abierta”, contestó sobre la posibilidad de ser DT del verde.

También se desahogó y aceptó que el retiro le ha pegado duro: “Decirte que estoy bien es decirte mentiras, porque es lo que he hecho toda mi vida”, explicó Ospina.

“Cuando llega ese momento de decir ‘ya no más’, al otro día ya eres desempleado. Han sido meses tensos, difíciles; he tenido días donde no quiero nada, donde no quieres ni contestar el teléfono”, reveló sobre lo sentido tras la decisión.

De las entrañas del verdolaga

El arquero debutó en 2005 y rápidamente se convirtió en referente del equipo antioqueño, con el que conquistó tres ligas en su primera etapa, incluido el bicampeonato de 2007.

David Ospina, exarquero de Atlético Nacional. Foto: Colprensa/David Jaramillo

Tras 16 años en el exterior, regresó en 2024 y sumó otros dos títulos: la Copa Colombia y la Liga BetPlay. En total, levantó siete trofeos con el Verdolaga, disputó 188 partidos, recibió 150 goles y dejó 83 porterías en cero.

Su último encuentro fue el 23 de mayo de 2026, ante Deportes Tolima, en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.