David Ospina confesó los duros episodios de depresión que enfrentó al dejar el fútbol: “No quieres ni contestar el teléfono”

En una conversación para el pódcast ‘Me Vale’, conducido por la periodista Eva Rey, el histórico arquero de la Selección Colombia, David Ospina, dejó de lado los guantes para hablar del hombre detrás del deportista.

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El guardameta antioqueño se sinceró sobre el impacto emocional que trae cerrar su etapa como futbolista profesional, el papel determinante de su esposa, Jesica Sterling, y los planes que ya tiene en marcha para seguir ligado al fútbol.

Ospina reconoció que dejar la rutina deportiva no ha sido sencillo. Aunque es una decisión que se va asimilando con el tiempo, admitió que los primeros meses estuvieron marcados por la incertidumbre.

“Decirte que estoy bien es decirte mentiras, porque es lo que he hecho toda mi vida”, explicó Ospina. Según relató, al colgar los guantes aparece una sensación de vacío difícil de manejar.

“Cuando llega ese momento de decir ‘ya no más’, al otro día ya eres desempleado. Han sido meses tensos, difíciles; he tenido días donde no quiero nada, donde no quieres ni contestar el teléfono”.

Para sobrellevar esos episodios de soledad y depresión, Ospina destacó que refugiarse en su círculo íntimo, su esposa, su madre, su hermana y sus amigos más cercanos ha sido fundamental.

Hoy, asegura, atraviesa una etapa más tranquila en la que disfruta de cosas simples que antes tenía prohibidas por su profesionalismo, como trasnochar en un restaurante o acompañar cada ocho días a sus hijos de 16 y 11 años en sus actividades deportivas.

Uno de los momentos más reveladores de la charla ocurrió al recordar sus inicios en el fútbol internacional. Ospina se casó muy joven con Jesica Sterling, cuando él estaba por cumplir 20 años y ella tenía 18 y tras apenas tres meses de noviazgo, justo antes de partir hacia Francia para unirse al Niza en 2008.

Sin embargo, la llegada a Europa estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Sin hablar el idioma, lejos de casa y sin sumar minutos en la cancha, Ospina estuvo a punto de tirar la toalla al tercer mes.

“Yo me quería devolver y ella en ese momento me dijo: ‘De aquí no nos vamos, ya que vinimos, aquí nos quedamos. Si te quieres ir, te vas tú solo’”, recordó entre risas.

Para el antioqueño, esa firmeza fue la sacudida que necesitaba. Apenas dos semanas después, debutó oficialmente con el club francés y dio inicio a una exitosa trayectoria en Europa.

Otro capítulo inesperado en la vida de la familia Ospina Sterling fue su fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí, club en el que compartió vestuario con figuras como Cristiano Ronaldo.

El arquero confesó que, más allá de lo atractivo del contrato, aceptar la oferta generó dudas por las diferencias culturales y las restricciones que enfrentaban las mujeres en ese país, especialmente pensando en su esposa y su hija adolescente.

Finalmente, la familia se mudó y permaneció allí durante dos años, una etapa que hoy recuerdan como una experiencia enriquecedora.

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Aunque disfruta de su nueva libertad, el fútbol sigue siendo el eje de sus proyectos. Lejos de confiarse únicamente en su recorrido en las canchas, Ospina reveló que ya completó cursos de gestión con la FIFA y está próximo a iniciar su preparación para obtener la licencia oficial de entrenador.

Al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir algún día a Atlético Nacional, el club donde se formó y debutó como profesional, no ocultó su entusiasmo. “Nacional siempre es el equipo de mis amores, entonces siempre está esa posibilidad abierta”, afirmó el exarquero de la selección Colombia.