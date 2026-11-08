Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta orden de aprehensión por presunto abuso sexual

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la existencia de una orden de aprehensión en contra del actor y cantante mexicano Vadhir Derbez por la presunta comisión del delito de violación.

No obstante, la medida judicial quedó temporalmente sin efectos tras la concesión de una suspensión de amparo promovida por el equipo de defensa del artista. Esta resolución jurídica permite al actor responder al procedimiento penal en libertad, mientras las investigaciones del Ministerio Público continúan su curso.

“Me siento muy triste”: Verónica Orozco genera alarma por su estado de salud tras tener que parar de urgencia

La investigación penal se formalizó a partir de una denuncia presentada el 2 de abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Según los señalamientos integrados en la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido durante el rodaje de un video musical en locaciones de la alcaldía Coyoacán, en la capital mexicana, donde la denunciante afirmó haber sufrido aproximaciones físicas no consentidas por parte del actor.

Tras el avance de las diligencias, la representación judicializó el expediente y obtuvo el mandamiento judicial. Sin embargo, la suspensión definitiva obtenida mediante el juicio de amparo frena de manera preventiva la ejecución de la captura.

Uno de los aspectos señalados por la Fiscalía en su comunicado oficial se relaciona con las dificultades de notificación. De acuerdo con la entidad, los agentes han llevado a cabo al menos siete diligencias presenciales en seis domicilios distintos sin lograr entregar formalmente las citaciones.

Aun cuando el equipo legal de Derbez ha manifestado públicamente su disposición para colaborar con el proceso, la falta de notificación personal ha impedido fijar de forma definitiva la fecha para la celebración de la audiencia inicial.

Por su parte, la defensa jurídica del actor rechazó la acusación, manifestando que los hechos imputados carecen de veracidad. Asimismo, los abogados informaron la radicación de un recurso formal por presunta tentativa de extorsión, señalando que habrían existido exigencias de pagos económicos por un monto de 350.000 dólares a cambio de no divulgar mediáticamente las imputaciones.

El curso ordinario del proceso penal contempla la realización de la audiencia inicial. En dicha diligencia, el Ministerio Público formulará la imputación formal ante el juez de control y solicitará la vinculación a proceso.

“Caí en la inmunda”: la confesión de Coraima Torres por la muerte de su hermana, su divorcio de Nicolás Montero y su enfermedad

Al encontrarse vigente la suspensión por amparo, no podrá ejecutarse una detención previa, aunque el juzgador podrá evaluar la imposición de medidas cautelares alternativas, tales como la retención de documentos de viaje o restricciones de acercamiento.

Vadhir Derbez, de 35 años, cuenta con una trayectoria consolidada en la televisión, el cine y la música en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos.

Hijo del actor y productor Eugenio Derbez y de la artista Silvana Prince, ha participado en diversas producciones cinematográficas.