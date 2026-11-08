Caracol Televisión envío mensaje tras recibir alerta por presunta amenaza de bomba: “La construcción del país que queremos”

Una presunta amenaza de bomba y el sobrevuelo de un dron no autorizado en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, obligaron a evacuar de manera urgente las instalaciones de Caracol Televisión durante la noche del sábado 7 de noviembre.

Evacuaron instalaciones de Caracol Televisión por amenaza de bomba. Esto se sabe

De acuerdo con un comunicado de la compañía, la alerta fue emitida por las autoridades ante la posible intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Frente a esta situación, la empresa activó de inmediato sus protocolos de seguridad y puso en marcha las medidas preventivas necesarias para proteger a sus trabajadores.

El medio de comunicación explicó que las acciones adoptadas buscan salvaguardar la integridad de sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.

También agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con las que ha trabajado de manera coordinada durante las labores de verificación y protección.

Caracol Televisión - Imagen oficial Foto: Caracol Televisión

En su pronunciamiento, la compañía también manifestó su solidaridad con otros medios de comunicación que han recibido amenazas. Al respecto, señaló que este tipo de intimidaciones no solo ponen en riesgo a quienes trabajan en los medios, sino que también representan un ataque contra el ejercicio libre e independiente del periodismo.

“Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, afirmó el canal.

Comunicado a la opinión pública de Caracol Televisión. Foto: Caracol Televisión.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, luego de las inspecciones correspondientes, no encontró evidencias de artefactos explosivos ni en los alrededores ni en el interior de las instalaciones.

La presencia de un helicóptero de la institución en las inmediaciones del canal también llamó la atención y generó comentarios. Sin embargo, fuentes cercanas explicaron a SEMANA que la aeronave hacía parte de los recorridos de vigilancia habituales que se realizan en Bogotá. Según indicaron, estos sobrevuelos están programados diariamente y suelen efectuarse después de las 8:00 de la noche.