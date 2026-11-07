Caracol Televisión se pronuncia tras evacuación por amenaza de bomba: “Intención de grupos ilegales de atentar contra el canal”

Caracol Televisión confirmó que fue informado por las autoridades sobre una presunta amenaza de atentado contra sus instalaciones, atribuida a la intención de grupos ilegales de atacar el canal. La compañía anunció que activó medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores y garantizar la protección de su infraestructura.

Evacuaron instalaciones de Caracol Televisión por amenaza de bomba. Esto se sabe

A través de un pronunciamiento oficial, el medio de comunicación señaló: “Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”.

La empresa también indicó que cualquier información adicional sobre la situación será entregada por las autoridades competentes, que tienen a su cargo las verificaciones correspondientes.

La advertencia se conoció después de que, durante la noche del sábado 7 de noviembre, las instalaciones principales de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, fueran evacuadas de manera preventiva. La medida involucró a periodistas, presentadores y personal técnico que se encontraba en el edificio.

De acuerdo con la información que las autoridades entregaron a SEMANA, la emergencia estuvo relacionada con una presunta amenaza de bomba y el sobrevuelo de un dron no autorizado en inmediaciones de la sede del canal. Estas circunstancias motivaron la activación de los protocolos de seguridad y el desalojo de las instalaciones.

Por ahora, no se han divulgado detalles sobre los grupos ilegales que estarían detrás de la intención de atentar contra el medio de comunicación, ni sobre las características de la amenaza. Caracol Televisión dejó en manos de las autoridades la entrega de información adicional mientras avanzan las verificaciones. La situación permanece bajo seguimiento de las autoridades.