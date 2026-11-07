Defensoría del Pueblo exige protección urgente para Caracol Televisión tras alertas de atentado

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó como “grave y profundamente preocupante” la información conocida en las últimas horas sobre presuntas amenazas y riesgos de atentados terroristas dirigidos contra la sede del canal Caracol Televisión en Bogotá.

Evacuaron instalaciones de Caracol Televisión por amenaza de bomba. Esto se sabe

El pronunciamiento se dio tras encenderse las alarmas por posibles planes criminales contra las instalaciones del medio de comunicación, que fueron reportadas en la noche de este sábado por parte de las autoridades.

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló el medio.

Marín Ortiz, por su parte, manifestó su total solidaridad con los periodistas, técnicos y demás personal que labora en el canal, al tiempo que rechazó de manera categórica cualquier método de intimidación, coacción o violencia que pretenda silenciar a la prensa libre en el país.

La defensora hizo un llamado a la fuerza pública y a la Fiscalía General para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible. Asimismo, instó a los organismos de inteligencia a verificar la veracidad de las amenazas y a desplegar un esquema de seguridad robusto que garantice la integridad de todos los trabajadores de la sede periodística.

“Solicitamos a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en esta sede”, indicó Marín.

La funcionaria, finalmente, recordó que el Estado tiene la obligación constitucional de proveer un entorno seguro e independiente para el ejercicio del periodismo, advirtiendo que la libertad de prensa constituye una garantía fundamental e innegociable para la supervivencia de la democracia.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también rechazó las intenciones de grupos ilegales de atentar contra la sede del medio de comunicación en Bogotá.

“Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia”, señaló Eljach.

El jefe del Ministerio Público hizo finalmente un llamado a las autoridades para investigar estos hechos y garantizar la seguridad de los trabajadores.