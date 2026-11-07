Caracol Radio también fue alertado por amenaza de atentado contra sus instalaciones

La cadena Caracol Radio emitió un comunicado en la noche de este sábado, 7 de noviembre, tras ser notificada por los organismos de seguridad sobre el riesgo inminente de un posible atentado terrorista en contra de su infraestructura y de otros medios de comunicación del país.

Defensoría del Pueblo exige protección urgente para Caracol Televisión tras alertas de atentado

La compañía informó que de manera inmediata activó una serie de rigurosos protocolos internos y medidas de prevención coordinadas estrechamente con las autoridades judiciales y la fuerza pública.

Estas acciones buscan mitigar el riesgo y blindar de manera integral las instalaciones para salvaguardar la integridad de los periodistas, el personal administrativo y los visitantes recurrentes de sus sedes.

“Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informado”, señaló la cadena radial.

La emisora hizo un llamado enérgico para que las autoridades provean todas las garantías de seguridad indispensables para quienes ejercen la labor periodística en el territorio nacional.

La cadena radial insistió en que el libre acceso a la información y el derecho de los ciudadanos a estar enterados son pilares fundamentales de la institucionalidad, advirtiendo de forma categórica que proteger a los profesionales de la comunicación es equivalente a defender la libertad de prensa y la democracia misma.

“Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, sentenció el medio de comunicación.

Caracol Televisión se pronuncia tras evacuación por amenaza de bomba: “Intención de grupos ilegales de atentar contra el canal”

La preocupante alerta se suma a la recibida en la noche de este sábado por Caracol Televisión, que tuvo que evacuar sus instalaciones principales, ubicadas en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, tras ser informados por las autoridades por una presunta amenaza de bomba.

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló el canal en sus redes sociales.