El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó un balance del “megaoperativo de registro y control” que se adelantó en las últimas horas en el establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en el municipio de Cómbita, en el departamento de Boyacá.

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La intervención de este centro penitenciario marca una intensificación en la política de seguridad nacional orientada a desmantelar los centros de operaciones que la delincuencia mantiene en las prisiones, que ha sido prioridad en los primeros meses de la administración del Gobierno actual.

El jefe de Estado explicó que el despliegue operacional contó con la participación de 300 funcionarios adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Policía Nacional.

Esta acción arrojó un balance “contundente”, de acuerdo con lo expresado por el propio Gobierno nacional, al dejar al descubierto un arsenal de tecnología, dinero e insumos ilícitos con los que los internos continuaban vinculados al crimen organizado en el exterior.

Entre los elementos incautados se reportaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM y 24 dispositivos de conexión wifi, herramientas utilizadas, presuntamente, para coordinar extorsiones y otros delitos.

Las autoridades también decomisaron 91 armas cortopunzantes, más de 7 millones de pesos en efectivo, joyas de oro, varios kilogramos de estupefacientes (cocaína y marihuana) y alrededor de 800 litros de licor artesanal.

“¡Cárcel es cárcel! No son centros de operaciones criminales ni lugares de privilegios para los delincuentes”, manifestó De La Espriella de forma tajante a través de una publicación en sus redes sociales.

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El mandatario colombiano reiteró que su instrucción es clara: “Cerrarles el paso a las redes criminales que pretenden seguir extorsionando, amenazando y coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios”.

Este operativo en El Barne no es el primero que se realiza en la nueva administración y se perfila como el inicio de una serie de intervenciones estructurales en diversos penales del territorio nacional.

“No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles. ¡En la Patria Milagro, la ley se respeta y la autoridad se ejerce sin titubeos!”, sentenció el mandatario.