Crítica al Inpec por hallazgo en operativo que ordenó De La Espriella en La Picota

Avanza la tarea que viene liderando el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para recuperar el control de los centros penitenciarios del país.

En medio de esa labor contra la corrupción, este martes, 3 de noviembre, el mandatario colombiano reveló detalles de un operativo que ordenó en 19 pabellones de la cárcel de máxima seguridad La Picota.

Abelardo De La Espriella revela golpe contra la extorsión en 19 pabellones de la cárcel La Picota: “Se acabó la guachafita”

En el operativo se incautaron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, seis antenas Starlink y cerca de 360 armas cortopunzantes, además de estupefacientes.

Un hallazgo en particular dentro de ese registro en la cárcel de máxima seguridad La Picota generó una aguda crítica al Inpec y tiene que ver con una antena Starlink que se halló en el centro penitenciario.

“Ese Inpec no sirve para un carajo. Hay exceso de ‘manzanas podridas’ participando en el mercado negro de todos esos elementos y luego en mirar para otro lado. ¡Cómo no vas a ver un hijuemadre módem de internet o una antena Starlink!”, expresó un internauta.

Y también se conoció otro mensaje, por parte del periodista Luis Carlos Vélez: “Antenas Starlink en La Picota. Las cárceles deben ser prisiones no hoteles con privilegios para los más bandidos”.

Sobre el operativo, De La Espriella indicó en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “¡A LOS BANDIDOS QUE PRETENDEN SEGUIR DELINQUIENDO DESDE LAS CÁRCELES LES DEJAMOS CLARO QUE EN LA ERA DEL TIGRE LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LA LEY SE HACE CUMPLIR!”.

“Se acabaron las cuotas políticas, los favores y los negocios con los recursos del magisterio”: Abelardo De La Espriella

Y avanzó en el mensaje: “En un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, incautamos 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, seis antenas Starlink, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos”.

“¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA! Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas. ¡CÁRCEL ES CÁRCEL, Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO SE RESPETA!”, advirtió el jefe de Estado.