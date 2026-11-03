Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, volvió a encender las alarmas entre sus seguidores luego de compartir imágenes desde un centro médico, donde recibió atención tras varios días de enfrentar una intensa crisis de dolor en la espalda.

Según explicó a través de sus historias de Instagram, las molestias eran tan fuertes que incluso le impedían dar un solo paso. Por eso, ante la intensidad del dolor y la dificultad para movilizarse, decidió acudir a un centro asistencial, donde fue sometida a una resonancia magnética y a un TAC.

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Tras realizar estos exámenes, la creadora de contenido reveló que los médicos descubrieron que hay un elemento metálico extraño ubicado de manera superficial en la zona vertebral. Sin embargo, hasta el momento, no se ha establecido de dónde proviene el material.

Para tratar su condición, La Segura señaló que los especialistas le plantearon dos posibles alternativas. La primera consiste en someterse a una intervención quirúrgica para extraer el fragmento, mientras que la segunda contempla la implantación de una bomba intratecal para el manejo del dolor. Este dispositivo permite administrar pequeñas dosis de medicamentos directamente en el líquido que rodea la médula espinal, con el propósito de aliviar las molestias.

“Hay una probabilidad de que me operen para sacarme eso o están viendo la posibilidad de ponerme una bomba del dolor que va directo a la médula espinal, la cual lanza microdosis de morfina para ayudar con las crisis de dolor”, explicó la influenciadora.

Antes de asistir al centro médico, Natalia Segura confesó que llevaba tres días tomando medicamentos y, aún así, no lograba sentir ningún alivio. “El dolor no se me quita ni con tres días de medicina”.

Debido a esta situación, la creadora de contenido hizo una conmovedora petición a sus seguidores: “Oren por mí, pidan que me dé una luz de esperanza porque esto no es vida”, expresó.

Publicación de La Segura Foto: Instagram @la_segura

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Asimismo, señaló que su objetivo no es vivir ese momento desde la “revictimización”, sino más bien enfrentarlo de la mejor manera posible, como siempre ha tratado de hacerlo mostrando una actitud positiva y llena de esperanza en las plataformas digitales.

Precisamente por eso, contó que decidió asistir a la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno el pasado 29 de octubre, aunque inicialmente le había comunicado a la influenciadora paisa que no podría acompañarla debido al fuerte dolor que estaba experimentando. Sin embargo, a última hora cambió de opinión, pero no estuvo cien por ciento cómoda durante el evento.